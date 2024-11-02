بونجهاوزن يخطف السباق الثاني من كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق السائق كولين بونجهاوزن الفوز في السباق الثاني من بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط المقامة ضمن منافسات سباق البحرين 8 ساعات للتحمل، على حلبة البحرين بالصخير. وبهذا الانتصار أعطت بطولة كأس بورش كاريرا مؤشراً على موسم مثير ينتظرها بعد جولة افتتاحية تبادل فيها السائقان بونجهاوزن وجان ستياك الفوز في السباقين الأول والثاني.
واستطاع بونجهاوزن سائق فريق كارتيك موتورسبورت انتزاع الصدارة من ستياك الذي حل ثانياً بفارق 2.458 ثانية فقط في السباق المؤلف من 12 لفة على مضمار الجائزة الكبرى لحلبة البحرين الدولية.
وشهد السباق الأول من الجولة الافتتاحية الذي أقيم أمس منافسة ثنائية بين السائقين، تفوق فيها سائق فريق دي اتش ال جان ستياك قبل أن يخسر السباق الثاني أمام بونجهاوزن.
وجاء في المركز الثالث على آخر عتبات منصة التتويج لفئة البرو سائق فريق بورشه جونيور جي بي جيمس واليس.
وفي فئة البرو ام حقق سائق فريق سعودي ريسينج سعود السعود المركز الأول متفوقاً على زميله في الفريق خالد الأحمدي الذي حل في المركز الثالث فيما جاء سائقة فريق أي في ريسينج ألكسندرا فاتيفا. السائق المتألق وصاحب الأداء الاستثنائي على المستوى العام مايك ميم حقق المركز الأول في فئة الماستر والمركز الخامس في الترتيب العام فيما حقق بيتر بريكا المركز الثاني ومارك جيه توماس في المركز الثالث.
وبهذا السباق تكون بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط قد أنهت جولتها الأخرى على أن تعاود نشاطها على المضمار في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في جولتها الثانية.
وخلال اليوم الختامي استمتع جماهير وزوار السباق بالفعاليات المقدمة لهم أبرزها فعاليات البادوك المفتوح وجولة ممرات الصيانة وفعاليات حصة تواقيع سائقي بطولة العالم للتحمل التي لاقت إقبالا كبيرا من الجماهير الحاضرة، وتمكنوا من التقاط الكثير من الصور التذكارية مع سائقيهم المفضلين، كما استمتعت الجماهير بالفعاليات الترفيهية المقدمة لهم وقضوا يوما مليئا بالإثارة والاستمتاع في المنطقة الترفيهية.
وتستمر فعاليات بطولة العالم للتحمل في يومها الأخير من خلال التجارب وذلك اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري. وتنطلق التجارب على فترتين الأولى من 10 صباحا حتى 12 مساء، والفترة المسائية من 1 مساء وتستمر حتى 4 مساء، ويشارك بها نخبة من السائقين الذين سيكونون نجوم المستقبل في رياضة السيارات وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية.
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