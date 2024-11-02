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بونجهاوزن يخطف السباق الثاني من كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط

11/2/2024 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬السائق‭ ‬كولين‭ ‬بونجهاوزن‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬المقامة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬للتحمل،‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬بالصخير‭. ‬وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬أعطت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬مؤشراً‭ ‬على‭ ‬موسم‭ ‬مثير‭ ‬ينتظرها‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬افتتاحية‭ ‬تبادل‭ ‬فيها‭ ‬السائقان‭ ‬بونجهاوزن‭ ‬وجان‭ ‬ستياك‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬السباقين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭.‬

واستطاع‭ ‬بونجهاوزن‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬كارتيك‭ ‬موتورسبورت‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬ستياك‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬458‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬منافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬السائقين،‭ ‬تفوق‭ ‬فيها‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬دي‭ ‬اتش‭ ‬ال‭ ‬جان‭ ‬ستياك‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬بونجهاوزن‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬عتبات‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬لفئة‭ ‬البرو‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬بورشه‭ ‬جونيور‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬جيمس‭ ‬واليس‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬البرو‭ ‬ام‭ ‬حقق‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬سعودي‭ ‬ريسينج‭ ‬سعود‭ ‬السعود‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬خالد‭ ‬الأحمدي‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬سائقة‭ ‬فريق‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬ريسينج‭ ‬ألكسندرا‭ ‬فاتيفا‭. ‬السائق‭ ‬المتألق‭ ‬وصاحب‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬مايك‭ ‬ميم‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الماستر‭ ‬والمركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬بيتر‭ ‬بريكا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ومارك‭ ‬جيه‭ ‬توماس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وبهذا‭ ‬السباق‭ ‬تكون‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬قد‭ ‬أنهت‭ ‬جولتها‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعاود‭ ‬نشاطها‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬الثانية‭.‬

وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬استمتع‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬السباق‭ ‬بالفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬أبرزها‭ ‬فعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح‭ ‬وجولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭ ‬وفعاليات‭ ‬حصة‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التي‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الحاضرة،‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التقاط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬مع‭ ‬سائقيهم‭ ‬المفضلين،‭ ‬كما‭ ‬استمتعت‭ ‬الجماهير‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬وقضوا‭ ‬يوما‭ ‬مليئا‭ ‬بالإثارة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭.‬

وتستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التجارب‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وتنطلق‭ ‬التجارب‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬مساء،‭ ‬والفترة‭ ‬المسائية‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬مساء‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء،‭ ‬ويشارك‭ ‬بها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الذين‭ ‬سيكونون‭ ‬نجوم‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

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