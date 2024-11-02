الاستغراب الغبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬أما‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬فهو‭ ‬أن‭ ‬شهلا‭ ‬حلت‭ ‬محل‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬اعتقالها‭ ‬بتهمة‭ ‬البلاغ‭ ‬الكاذب‭ ‬وإزعاج‭ ‬السلطات‭ ‬وتضليل‭ ‬العدالة‭!! ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬‮«‬المشاهيل‮»‬‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬طلبا‭ ‬للقمة‭ ‬العيش‭ ‬أو‭ ‬الأمان‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬أو‭ ‬الإعدام،‭ ‬ولكنهم‭ ‬فقدوا‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي،‭ ‬فانقلبت‭ ‬الزوجة‭ ‬على‭ ‬زوجها‭ ‬أو‭ ‬العكس،‭ ‬والابن‭ ‬على‭ ‬أبيه،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المآسي‭ ‬التي‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬الاغتراب‭ ‬والاستغراب‭ ‬أن‭ ‬شابا‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬فقيرة‭ ‬كان‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬تزوج‭ ‬بقريبة‭ ‬له‭ ‬قروية‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬التعامل‭ ‬بالكهرباء‭ ‬أو‭ ‬الاستحمام‭ ‬بالدوش،‭ ‬وفي‭ ‬لندن‭ ‬علمها‭ ‬الاستحمام‭ ‬في‭ ‬البانيو‭ ‬والأكل‭ ‬بالشوكة‭ ‬والسكين،‭ ‬وذهب‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الكوافير‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعدام‭ ‬خلايا‭ ‬القمل‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعشش‭ ‬في‭ ‬رأسها،‭ ‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬حسبت‭ ‬الزوجة‭ ‬أنها‭ ‬تلندنت‭ ‬أي‭ ‬صارت‭ ‬لندنية،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬حصلا‭ ‬على‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬البريطانية‭ ‬هاجر‭ ‬الزوج‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬ليجمع‭ ‬مالا‭ ‬يعينه‭ ‬على‭ ‬تربية‭ ‬عياله‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وأقنعته‭ ‬القروية‭ ‬المتحضرة‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬هي‭ ‬مع‭ ‬العيال‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عشان‭ ‬الاديوكيشن‭ (‬التعليم‭). ‬ولاحظ‭ ‬صاحبنا‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬عاد‭ ‬لزيارة‭ ‬عياله‭ ‬وجد‭ ‬نفورا‭ ‬من‭ ‬زوجته،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬إجازة‭ ‬عاد‭ ‬فيها‭ ‬ليكتشف‭ ‬أن‭ ‬زوجته‭ ‬باعت‭ ‬البيت‭ ‬وانتقلت‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬آخر،‭ ‬استدل‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬مضن‭. ‬

وفي‭ ‬البيت‭ ‬الجديد‭ ‬فوجئ‭ ‬برجل‭ ‬أبيض‭ ‬يجلس‭ ‬بين‭ ‬عياله‭ ‬بملابسه‭ ‬الداخلية‭: ‬من‭ ‬هذا‭ ‬يا‭ ‬بنت‭ ‬الناس؟‭ ‬قالت‭: ‬ماي‭ ‬بوي‭ ‬فريند‭. ‬فتعامل‭ ‬معها‭ ‬بطريقة‭ ‬قروية،‭ ‬حيث‭ ‬غرز‭ ‬في‭ ‬عنقها‭ ‬وصدرها‭ ‬عدة‭ ‬سكاكين‭ ‬حتى‭ ‬هلكت،‭ ‬وانتهى‭ ‬به‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬فترة‭ ‬ليست‭ ‬طويلة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬المسلمين،‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬فاقدا‭ ‬زوجته‭ ‬و‭.. .. .. ‬عياله،‭ ‬لأن‭ ‬السلطات‭ ‬رأت‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬أهلا‭ ‬لتربيتهم‭.‬