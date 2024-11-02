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إلى أصحاب القلوب المتحجرة

11/2/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬حماية‭ ‬العمال‭ ‬الوافدين‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬مني‭ ‬المؤيد‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الانتحار‭ ‬بين‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬حالة‭ ‬سنويا‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والصحي‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬وقوع‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬ضحية‭ ‬سماسرة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭.‬

تلك‭ ‬الإحصائية‭ ‬إنما‭ ‬تترجم‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬الشوط‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قطعته‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬لها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬مدى‭ ‬استحقاق‭ ‬المملكة‭ ‬تصنيفها‭ ‬كأفضل‭ ‬وجهة‭ ‬لاستقرار‭ ‬الوافدين‭ ‬والمغتربين‭ ‬لما‭ ‬يلقونه‭ ‬من‭ ‬معاملة‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬الإنصاف‭ ‬والاحترام‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬التقارير‭ ‬الدولية‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬يعانون‭ ‬أشد‭ ‬المعاناة،‭ ‬وذلك‭ ‬لحاجتهم‭ ‬الماسة‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬لقمة‭ ‬العيش‭ ‬لأنفسهم‭ ‬ولأسرهم‭ ‬في‭ ‬أوطانهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬حياتهم‭ ‬انتحارا‭ ‬لما‭ ‬يذوقونه‭ ‬من‭ ‬صنوف‭ ‬الذل‭ ‬والبؤس‭.‬

لقد‭ ‬قدم‭ ‬هؤلاء‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬دوامة‭ ‬العوز‭ ‬والفقر‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬آملين‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬مستقرة‭ ‬آمنة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المهانة‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أنها‭ ‬وراء‭ ‬85‭% ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الانتحار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬أبسط‭ ‬مبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬كثيرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الزمان‭.‬

نعم،‭ ‬هناك‭ ‬مساوئ‭ ‬كثيرة‭ ‬لهذه‭ ‬العمالة،‭ ‬وهناك‭ ‬تجاوزات‭ ‬عديدة‭ ‬ترتكبها،‭ ‬ولكن‭ ‬لنتذكر‭ ‬جميعا‭ ‬أننا‭ ‬من‭ ‬جلبها،‭ ‬من‭ ‬لجأ‭ ‬إليها،‭ ‬من‭ ‬استعان‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬وتيسير‭ ‬أمور‭ ‬حياتنا،‭ ‬فلنتحمل‭ ‬فاتورة‭ ‬ذلك،‭ ‬ونسددها‭ ‬عن‭ ‬طيب‭ ‬خاطر،‭ ‬فالحياة‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الأخذ‭ ‬والعطاء‭ ‬ومن‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والسلبيات‭.‬

إن‭ ‬احتلال‭ ‬البحرين‭ ‬مكانة‭ ‬بارزة‭ ‬بين‭ ‬الخيارات‭ ‬المفضلة‭ ‬للمغتربين‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬مجتمعها‭ ‬المتعدد‭ ‬الثقافات،‭ ‬وشعبها‭ ‬الودود‭ ‬الرحيم،‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‭ ‬وأمنها‭ ‬على‭ ‬أرضها،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬احترامها‭ ‬وتقديسها‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتأمينها‭ ‬لجميع‭ ‬العمال‭ ‬المهاجرين‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تمييز‭.‬

وليعلم‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬جفت‭ ‬قلوبهم‭ ‬فقست‭ ‬على‭ ‬غيرهم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ضرب‭ ‬عبد‭ ‬بعقوبة‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬قسوة‭ ‬القلب،‭ ‬وأن‭ ‬النار‭ ‬خلقت‭ ‬لإذابة‭ ‬تلك‭ ‬القلوب‭ ‬المتحجرة‭! ‬

والشكر‭ ‬موصول‭ ‬لبحريننا‭ ‬على‭ ‬إنسانيتها‭! ‬

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