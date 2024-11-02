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اعتقال 5000 من الملالي غير المؤهلين و1500 شخص متورطين في أعمال السحر والعرافة في طاجيكستان

11/2/2024 7:06:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتقلت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬طاجيكستان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬من‭ ‬الملالي‭ ‬غير‭ ‬المؤهلين،‭ ‬و1500‭ ‬شخص‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬السحر‭ ‬والعرافة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬به‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحفية‭ ‬لمكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الطاجيكي‭ ‬إمام‭ ‬علي‭ ‬رحمون،‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الملالي‭ ‬لم‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬ديني‭ ‬رسمي‭.‬

وكان‭ ‬رحمون‭ ‬قد‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الزعماء‭ ‬الدينيين‭ ‬في‭ ‬طاجيكستان،‭ ‬إلى‭ ‬الانتشار‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬للممارسات‭ ‬الغامضة،‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تجذب‭ ‬البلاد‭ ‬نحو‭ ‬الخرافات‮»‬،‭ ‬ووجه‭ ‬الرئيس‭ ‬بمعاقبة‭ ‬من‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬عرافين‭ ‬وسحرة‭.‬

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