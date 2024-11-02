اعتقال 5000 من الملالي غير المؤهلين و1500 شخص متورطين في أعمال السحر والعرافة في طاجيكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اعتقلت وزارة الداخلية في طاجيكستان أكثر من 5000 من الملالي غير المؤهلين، و1500 شخص متورطين في أعمال السحر والعرافة في البلاد.
جاء ذلك وفق ما أفادت به الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، التي أضافت أنه تم اعتقال أكثر من 5 آلاف من الملالي لم يحصلوا على تعليم ديني رسمي.
وكان رحمون قد لفت الانتباه، خلال اجتماع مع الزعماء الدينيين في طاجيكستان، إلى الانتشار الواسع النطاق للممارسات الغامضة، التي «تجذب البلاد نحو الخرافات»، ووجه الرئيس بمعاقبة من يعتبرون أنفسهم عرافين وسحرة.
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