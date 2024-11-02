سيف أندلسي من إهداء نابليون بـ64 ألف دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتنظّم‭ ‬دار‭ ‬‮«‬تشارلز‭ ‬ميلر‭ ‬ليميتد‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬المزاد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السيف‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬80‭ ‬سنتيمتراً‭ ‬ويتميز‭ ‬بشفرة‭ ‬منحنية‭ ‬وحادة‭ ‬جداً،‭ ‬وخُمِّن‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬و50‭ ‬ألفاً‭ (‬بين‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬و64‭ ‬ألفاً‭).‬

ويخلو‭ ‬هذا‭ ‬السيف‭ ‬القتالي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬زخرفات‭ ‬وأحجار‭ ‬كريمة‭. ‬وقال‭ ‬تشارلز‭ ‬ميلر‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سيفاً‭ ‬عادياً‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ملكاً‭ ‬لنابليون‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تتوافر‭ ‬معطيات‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬أصل‭ ‬السيف،‭ ‬لكنّ‭ ‬الخبير‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬شكله‭ ‬المنحني‭ ‬‮«‬هو‭ ‬سمة‭ ‬السيوف‭ ‬الأندلسية‭ ‬ – ‭ ‬المغاربية‮»‬،‭ ‬مرجّحاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬أُخِذ‭ ‬من‭ ‬جندي‭ ‬مهزوم‭ ‬واحتفظ‭ ‬به‭ (‬نابليون‭) ‬غنيمة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

ولاحظ‭ ‬ميلر‭ ‬أن‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬من‭ ‬نابليون‭ ‬بونابرت‭ ‬إلى‭ ‬جيمس‭ ‬كيرني،‭ ‬1815‮»‬‭ ‬نُقشت‭ ‬على‭ ‬السيف‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬ظاهرة‭ ‬كثيراً‭.‬

وبعدما‭ ‬أُجبِر‭ ‬نابوليون‭ ‬على‭ ‬التنحي‭ ‬عن‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أبريل‭ ‬1814‭ ‬ونُفِي‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬إلبا،‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬ومسقطه‭ ‬كورسيكا،‭ ‬استعاد‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬سنة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُهزم‭ ‬في‭ ‬واترلو‭.‬

ورحّله‭ ‬الإنجليز‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬سانت‭ ‬هيلينا‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬سفن‭ ‬بريطانية‭ ‬تتولى‭ ‬إمداده‭ ‬ببريده‭ ‬واحتياجاته‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬التقى‭ ‬جيمس‭ ‬كيرني‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬سفينته‭ ‬الحربية‭ ‬تحمل‭ ‬النبيذ‭ ‬إلى‭ ‬الإمبراطور‭ ‬المخلوع‭.‬

ونشأ‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التناغم‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬يتشاركان‭ ‬تجربة‭ ‬الحرب،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬نابليون‭ ‬إلى‭ ‬إهداء‭ ‬الضابط‭ ‬البريطاني‭ ‬السيف‭.‬

وبقي‭ ‬السيف‭ ‬ملكاً‭ ‬لعائلة‭ ‬كيرني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتخذ‭ ‬أحفاد‭ ‬جيمس‭ ‬كيرني‭ ‬أخيراً‭ ‬قراراً‭ ‬ببيعه‭.‬

وقال‭ ‬تشارلز‭ ‬ميلر‭: ‬‮«‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬قطعة‭ ‬عادية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬نابليون‭ ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬بالحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬هدية‭ ‬منطقية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬لعسكري‮»‬‭.‬