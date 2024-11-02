Sunday, 03 November 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيف أندلسي من إهداء نابليون بـ64 ألف دولار

11/2/2024 7:06:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُطرح‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬سيف‭ ‬أندلسي‭ ‬ ‭ ‬مغاربيّ‭ ‬تكمن‭ ‬أهميته‭ ‬في‭ ‬كونه‭ ‬عائداً‭ ‬إلى‭ ‬نابوليون‭ ‬الأول،‭ ‬‮«‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬انتُزِع‭ ‬من‭ ‬جندي‭ ‬مهزوم‮»‬‭ ‬وأهداه‭ ‬الإمبراطور‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬ضابط‭ ‬بريطاني‭.‬

وتنظّم‭ ‬دار‭ ‬‮«‬تشارلز‭ ‬ميلر‭ ‬ليميتد‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬المزاد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السيف‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬80‭ ‬سنتيمتراً‭ ‬ويتميز‭ ‬بشفرة‭ ‬منحنية‭ ‬وحادة‭ ‬جداً،‭ ‬وخُمِّن‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬و50‭ ‬ألفاً‭ (‬بين‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬و64‭ ‬ألفاً‭).‬

ويخلو‭ ‬هذا‭ ‬السيف‭ ‬القتالي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬زخرفات‭ ‬وأحجار‭ ‬كريمة‭. ‬وقال‭ ‬تشارلز‭ ‬ميلر‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سيفاً‭ ‬عادياً‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ملكاً‭ ‬لنابليون‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تتوافر‭ ‬معطيات‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬أصل‭ ‬السيف،‭ ‬لكنّ‭ ‬الخبير‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬شكله‭ ‬المنحني‭ ‬‮«‬هو‭ ‬سمة‭ ‬السيوف‭ ‬الأندلسية‭ ‬ ‭ ‬المغاربية‮»‬،‭ ‬مرجّحاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬أُخِذ‭ ‬من‭ ‬جندي‭ ‬مهزوم‭ ‬واحتفظ‭ ‬به‭ (‬نابليون‭) ‬غنيمة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

ولاحظ‭ ‬ميلر‭ ‬أن‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬من‭ ‬نابليون‭ ‬بونابرت‭ ‬إلى‭ ‬جيمس‭ ‬كيرني،‭ ‬1815‮»‬‭ ‬نُقشت‭ ‬على‭ ‬السيف‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬ظاهرة‭ ‬كثيراً‭.‬

وبعدما‭ ‬أُجبِر‭ ‬نابوليون‭ ‬على‭ ‬التنحي‭ ‬عن‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أبريل‭ ‬1814‭ ‬ونُفِي‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬إلبا،‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬ومسقطه‭ ‬كورسيكا،‭ ‬استعاد‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬سنة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُهزم‭ ‬في‭ ‬واترلو‭.‬

ورحّله‭ ‬الإنجليز‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬سانت‭ ‬هيلينا‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬سفن‭ ‬بريطانية‭ ‬تتولى‭ ‬إمداده‭ ‬ببريده‭ ‬واحتياجاته‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬التقى‭ ‬جيمس‭ ‬كيرني‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬سفينته‭ ‬الحربية‭ ‬تحمل‭ ‬النبيذ‭ ‬إلى‭ ‬الإمبراطور‭ ‬المخلوع‭.‬

ونشأ‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التناغم‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬يتشاركان‭ ‬تجربة‭ ‬الحرب،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬نابليون‭ ‬إلى‭ ‬إهداء‭ ‬الضابط‭ ‬البريطاني‭ ‬السيف‭.‬

وبقي‭ ‬السيف‭ ‬ملكاً‭ ‬لعائلة‭ ‬كيرني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتخذ‭ ‬أحفاد‭ ‬جيمس‭ ‬كيرني‭ ‬أخيراً‭ ‬قراراً‭ ‬ببيعه‭.‬

وقال‭ ‬تشارلز‭ ‬ميلر‭: ‬‮«‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬قطعة‭ ‬عادية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬نابليون‭ ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬بالحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬هدية‭ ‬منطقية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬لعسكري‮»‬‭.‬

MENAFN02112024000055011008ID1108844560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث