جزيرة روسية كبيرة يبتلعها الـبـحـر وتخـتـفي من الوجود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ذكر الموقع الإلكتروني للجمعية الجغرافية الروسية أن جزيرة ميسياتسيف الواقعة على أراضي أرخبيل فرانس جوزيف قد ذابت بشكل كامل واختفت. وقال أليكسي كوتشيكو الأستاذ المشارك في معهد موسكو للطيران: «لقد رصدناها في 2020-2022، والآن ذابت الجزيرة بالكامل»، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
وبحسب كوتشيكو فإن اختفاء هذه المنطقة سيتطلب إجراء تعديلات على خرائط الملاحة. وفي عام 2015 وصلت مساحة الجزيرة إلى 53 هكتارا، وفي أغسطس 2024 لم يبق سوى ثلاثة هكتارات فقط. وتشير بيانات الجمعية الجغرافية إلى أن الجزيرة ستتلاشى تماما في غضون شهر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في يونيو الماضي، إن درجات الحرارة العالمية قد ترتفع بمقدار 2.8 درجة بحلول نهاية القرن إذا لم تقم الدول بتغيير استراتيجياتها لإزالة الكربون بشكل جذري.
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