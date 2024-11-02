جزيرة روسية كبيرة يبتلعها الـبـحـر وتخـتـفي من الوجود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬كوتشيكو‭ ‬فإن‭ ‬اختفاء‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬سيتطلب‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬خرائط‭ ‬الملاحة‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وصلت‭ ‬مساحة‭ ‬الجزيرة‭ ‬إلى‭ ‬53‭ ‬هكتارا،‭ ‬وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬ثلاثة‭ ‬هكتارات‭ ‬فقط‭. ‬وتشير‭ ‬بيانات‭ ‬الجمعية‭ ‬الجغرافية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجزيرة‭ ‬ستتلاشى‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭. ‬وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬إن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬قد‭ ‬ترتفع‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬8‭ ‬درجة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬الدول‭ ‬بتغيير‭ ‬استراتيجياتها‭ ‬لإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭.‬