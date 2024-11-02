عائلة كيولرام تحتفل بعيد الديوالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت عائلةُ كيولرام احتفالا رائعًا بمناسبة عيد ديوالي، حضره سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وكبار الشخصيات والسفراء وعدد كبير من المدعوين وكان في استقبالهم كشور كيولرام وأفراد العائلة. حيث غمرت الأنوار والزينة الهندية المكان، مما أضفى أجواء تقليدية تعبّر عن انتصار النور على الظلام وبداية أمل جديد. تخللت الفعالية عروض ثقافية مميزة من الفنون الهندية التقليدية والموسيقى الفولكلورية التي نالت إعجاب الحضور.
كما استمتع الضيوف بتجربة ضيافة فاخرة من خلال تشكيلة واسعة من الأطباق الهندية التقليدية.
في الختام، قدمت عائلة كيولرام الشكر والتقدير للحضور بمناسبة مشاركتهم في الاحتفالية، في لفتة تعبِّر عن روح التسامح والانفتاح.
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