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عائلة كيولرام تحتفل بعيد الديوالي

11/2/2024 7:06:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬عائلةُ‭ ‬كيولرام‭ ‬احتفالا‭ ‬رائعًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ديوالي،‭ ‬حضره‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والسفراء‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬كشور‭ ‬كيولرام‭ ‬وأفراد‭ ‬العائلة‭. ‬حيث‭ ‬غمرت‭ ‬الأنوار‭ ‬والزينة‭ ‬الهندية‭ ‬المكان،‭ ‬مما‭ ‬أضفى‭ ‬أجواء‭ ‬تقليدية‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬النور‭ ‬على‭ ‬الظلام‭ ‬وبداية‭ ‬أمل‭ ‬جديد‭. ‬تخللت‭ ‬الفعالية‭ ‬عروض‭ ‬ثقافية‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الفنون‭ ‬الهندية‭ ‬التقليدية‭ ‬والموسيقى‭ ‬الفولكلورية‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬إعجاب‭ ‬الحضور‭.‬

كما‭ ‬استمتع‭ ‬الضيوف‭ ‬بتجربة‭ ‬ضيافة‭ ‬فاخرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشكيلة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬الهندية‭ ‬التقليدية‭. ‬

في‭ ‬الختام،‭ ‬قدمت‭ ‬عائلة‭ ‬كيولرام‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للحضور‭ ‬بمناسبة‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬في‭ ‬لفتة‭ ‬تعبِّر‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬التسامح‭ ‬والانفتاح‭.‬

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