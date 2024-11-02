ماسك يعلق على ما سيحدث له في حال خسارة ترامب السباق للبيت الأبيض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه يخشى من انتقام الحكومة الأمريكية في حال عدم فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.
وكتب أحد المغردين في تغريدة على منصة «إكس»: «إذا خسر ترامب فإن الحكومة الأمريكية قد تنتقم من رجل الأعمال إيلون ماسك. وأرفق المستخدم أيضا بالرسالة مقالا من موقع «Wired» الإخباري بتاريخ 31 أكتوبر، يدعي فيه أنه يمكن سحب جنسية ماسك الأمريكية مقابل تهم متعددة».
وكتب ماسك ردا على التغريدة: «هذا محتمل بنسبة 100%».
الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية، وخاصة تلك الداعمة للديمقراطيين، غالبا ما تنتقد إيلون ماسك.
ففي وقت سابق، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» أن ماسك عندما وصل بغرض الدراسة في جامعة ستانفورد عام 1995 لم يلتحق بالصفوف الدراسية إطلاقا وأنه عوضا عن ذلك باشر العمل في شركته الناشئة في ذلك الوقت.
وأشارت الصحيفة بذلك إلى أن ماسك لم يكن لديه أي أساس قانوني للإقامة في الولايات المتحدة.
وأدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقه على هذا الوضع خلال فعالية له في ولاية بنسلفانيا وقال: «اتضح أن أثرى رجل في العالم عامل غير قانوني».
بدوره، كتب ماسك في حسابه على منصة «إكس» تعليقا على كلام بايدن حول عمله غير القانوني: «الآن يهتم بالمهاجرين»، وهو ما يعتبر أول تعليق منه على هذه المعلومات المتعلقة به.
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