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ماسك يعلق على ما سيحدث له في حال خسارة ترامب السباق للبيت الأبيض

11/2/2024 7:06:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأمريكي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬أنه‭ ‬يخشى‭ ‬من‭ ‬انتقام‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬فوز‭ ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭.‬

وكتب‭ ‬أحد‭ ‬المغردين‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬خسر‭ ‬ترامب‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قد‭ ‬تنتقم‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭. ‬وأرفق‭ ‬المستخدم‭ ‬أيضا‭ ‬بالرسالة‭ ‬مقالا‭ ‬من‭ ‬موقع «Wired» الإخباري‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يدعي‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬سحب‭ ‬جنسية‭ ‬ماسك‭ ‬الأمريكية‭ ‬مقابل‭ ‬تهم‭ ‬متعددة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬ماسك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬التغريدة‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬محتمل‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬الداعمة‭ ‬للديمقراطيين،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تنتقد‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭.‬

ففي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ماسك‭ ‬عندما‭ ‬وصل‭ ‬بغرض‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬لم‭ ‬يلتحق‭ ‬بالصفوف‭ ‬الدراسية‭ ‬إطلاقا‭ ‬وأنه‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬باشر‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شركته‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ماسك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬أساس‭ ‬قانوني‭ ‬للإقامة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأدلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬أثرى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عامل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬كتب‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬كلام‭ ‬بايدن‭ ‬حول‭ ‬عمله‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬يهتم‭ ‬بالمهاجرين‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬به‭. ‬

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