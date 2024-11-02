ينطلق غدا.. بتكريم الفنان الراحل سعد الجزاف مهرجان البحرين المسرحي الثالث يقدم عروضا إبداعية وفكرية فريدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تشارك‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ (‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭) ‬عروض‭ ‬مسرحية‭ ‬ذات‭ ‬أبعاد‭ ‬عميقة‭ ‬الطرح‭ ‬الفكري‭ ‬والثقافي‭ ‬تقدمها‭ ‬الفرق‭ ‬الأهلية‭ ‬البحرينية‭ ‬كنتاج‭ ‬لجهود‭ ‬مكثفة‭ ‬رامية‭ ‬الى‭ ‬إبراز‭ ‬وجه‭ ‬ناصع‭ ‬ومشرّف‭ ‬للإبداعات‭ ‬المسرحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضّح‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬الصفار‭ ‬أن‭: ‬‮«‬الفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬أوال،‭ ‬الصواري،‭ ‬الريف،‭ ‬البيادر،‭ ‬بينما‭ ‬اعتذر‭ ‬مسرح‭ ‬جلجامش‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭. ‬وهناك‭ ‬عرض‭ ‬موازٍ‭ ‬لفرقة‭ ‬خاصة‭ (‬فن‭ ‬تولك‭) ‬وستكون‭ ‬متوسطة‭ ‬العروض‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الصفار‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بشخصية‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬سعد‭ ‬الجزاف‭

‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬إتمام‭ ‬لدورة‭ ‬أو‭ ‬سنة‭ ‬مسرحية،‭ ‬نحن‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬المسرحي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬حالة‭ ‬مستمرة‭ ‬ومتصاعدة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬أننا‭ ‬ندعو‭ ‬أو‭ ‬نتنادى‭ ‬إلى‭ ‬عروض‭ ‬مسرحية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬وتنتهي،‭ ‬بل‭ ‬نحن‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العملية‭ ‬المسرحية‭ ‬متحركة‭ ‬دائماً‭ ‬وبشكل‭ ‬تصاعدي،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬أشده؛‭ ‬ففي‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬الحركة‭ ‬المسرحية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الوتيرة؛‭ ‬فكل‭ ‬مسرح‭ ‬من‭ ‬المسارح‭ ‬لما‭ ‬يقدم‭ ‬مسرحية‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬الحالة‭ ‬التنافسية،‭ ‬فيتنافس‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬بين‭ ‬مخرجيه،‭ ‬ويتنافس‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬الأخرى‭. ‬هذه‭ ‬الروح‭ ‬التنافسية‭ ‬كانت‭ ‬تجعل‭ ‬المسرح‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬عطاء‭ ‬متميز‭ ‬ومستمر‮»‬‭.‬

عروض‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬ستقدم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5‭-‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وستشمل‭ ‬التالي‭: ‬مسرحية‭ (‬قراءة‭ ‬بيضاء‭) ‬لمسرح‭ ‬أوال‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وإخراج‭ ‬حسن‭ ‬فلامرزي،‭ ‬ومسرحية‭ (‬ينانوه‭ ‬أسامة‭) ‬لمسرح‭ ‬البيادر‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬خولة‭ ‬حسن‭ ‬وإخراج‭ ‬عبدالله‭ ‬الدرزي،‭ ‬ومسرحية‭ (‬ياسمينة‭) ‬لمسرح‭ ‬الريف‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬رباب‭ ‬مهدي‭ ‬وإخراج‭ ‬علي‭ ‬مرهون،‭ ‬ومسرحية‭ (‬المؤسسة‭) ‬لمسرح‭ ‬الصواري‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬أنطونيو‭ ‬باييخو‭ ‬وإخراج‭ ‬عيسى‭ ‬الصنديد،‭ ‬وعمل‭ ‬مسرحي‭ ‬موازٍ‭ (‬الزبون‭ ‬الصعب‭) ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬ ‮«‬ fun ‭ ‬ talk ‮»‬‭ ‬ ‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬ماكس‭ ‬رينيه‭ ‬وإخراج‭ ‬جاسم‭ ‬طلاق‭. ‬

ويجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬والمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭. ‬

وسيقدم‭ ‬المهرجان‭ ‬تسع‭ ‬جوائز‭ ‬رئيسية‭ ‬للعروض‭ ‬المشاركة،‭ ‬تتصدرها‭ ‬جائزة‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬لأفضل‭ ‬عرض‭ ‬مسرحي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جوائز‭ ‬أفضل‭ ‬إخراج،‭ ‬أفضل‭ ‬تأليف‭ ‬للنص‭ ‬المسرحي‭ ‬المحلي،‭ ‬أفضل‭ ‬سينوغرافيا،‭ ‬أفضل‭ ‬تأليف‭ ‬موسيقي‭ ‬ومؤثرات‭ ‬صوتية،‭ ‬وأفضل‭ ‬ممثل‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تدشين‭ ‬جوائز‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لأفضل‭ ‬جهد‭ ‬إعلامي‭ ‬وأفضل‭ ‬رجل‭ ‬إنتاج‭.‬

وستضم‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المهرجان‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬نضال‭ ‬العطاوي،‭ ‬حسين‭ ‬الحليبي،‭ ‬الدكتورة‭ ‬زهراء‭ ‬المنصور،‭ ‬طاهر‭ ‬محسن،‭ ‬جمال‭ ‬الغيلان‭.‬