ينطلق غدا.. بتكريم الفنان الراحل سعد الجزاف مهرجان البحرين المسرحي الثالث يقدم عروضا إبداعية وفكرية فريدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زهراء غريب
تشارك في مهرجان البحرين المسرحي الثالث الذي ينطلق يوم غد الاثنين (4 نوفمبر 2024) عروض مسرحية ذات أبعاد عميقة الطرح الفكري والثقافي تقدمها الفرق الأهلية البحرينية كنتاج لجهود مكثفة رامية الى إبراز وجه ناصع ومشرّف للإبداعات المسرحية في البحرين.
من جهته، أوضّح مدير المهرجان الفنان محمد الصفار أن: «الفرق المسرحية المشاركة هي أوال، الصواري، الريف، البيادر، بينما اعتذر مسرح جلجامش عن المشاركة في هذه الدورة. وهناك عرض موازٍ لفرقة خاصة (فن تولك) وستكون متوسطة العروض».
وأكد الصفار «أن المهرجان الذي يحتفي هذا العام بشخصية الفنان الراحل سعد الجزاف
هو عبارة عن إتمام لدورة أو سنة مسرحية، نحن بلا شك ننظر إلى العمل المسرحي على أنه حالة مستمرة ومتصاعدة ليس فقط أننا ندعو أو نتنادى إلى عروض مسرحية في فترة زمنية وتنتهي، بل نحن نتمنى أن تكون العملية المسرحية متحركة دائماً وبشكل تصاعدي، وأن يكون التنافس على أشده؛ ففي السابق كانت الحركة المسرحية على هذه الوتيرة؛ فكل مسرح من المسارح لما يقدم مسرحية ينظر إلى الحالة التنافسية، فيتنافس في الداخل بين مخرجيه، ويتنافس في الخارج مع الفرق المسرحية الأخرى. هذه الروح التنافسية كانت تجعل المسرح البحريني في عطاء متميز ومستمر».
عروض المهرجان في نسخته الثالثة ستقدم ما بين 5-9 نوفمبر 2024 وستشمل التالي: مسرحية (قراءة بيضاء) لمسرح أوال من تأليف وإخراج حسن فلامرزي، ومسرحية (ينانوه أسامة) لمسرح البيادر من تأليف خولة حسن وإخراج عبدالله الدرزي، ومسرحية (ياسمينة) لمسرح الريف من تأليف رباب مهدي وإخراج علي مرهون، ومسرحية (المؤسسة) لمسرح الصواري من تأليف أنطونيو باييخو وإخراج عيسى الصنديد، وعمل مسرحي موازٍ (الزبون الصعب) تقدمه شركة « fun talk » من تأليف ماكس رينيه وإخراج جاسم طلاق.
ويجدر بالذكر أن مهرجان البحرين المسرحي يقام برعاية كل من وزارة الإعلام، هيئة البحرين للثقافة والآثار، مؤسسة راشد خليفة للفنون، والمجلس الوطني للفنون.
وسيقدم المهرجان تسع جوائز رئيسية للعروض المشاركة، تتصدرها جائزة مؤسسة راشد بن خليفة للفنون لأفضل عرض مسرحي، إلى جانب جوائز أفضل إخراج، أفضل تأليف للنص المسرحي المحلي، أفضل سينوغرافيا، أفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية، وأفضل ممثل. كما سيتم تدشين جوائز جديدة من اللجنة المنظمة لأفضل جهد إعلامي وأفضل رجل إنتاج.
وستضم لجنة تحكيم المهرجان كلاً من: نضال العطاوي، حسين الحليبي، الدكتورة زهراء المنصور، طاهر محسن، جمال الغيلان.
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