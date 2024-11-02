Sunday, 03 November 2024 02:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا يواجه عمان اليوم

11/2/2024 7:06:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬30‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬برسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

MENAFN02112024000055011008ID1108844555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث