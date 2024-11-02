منتخبنا يواجه عمان اليوم
التاريخ
11/2/2024 7:06:56 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يخوض منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في الساعة 6.30 من مساء اليوم مباراته الثانية أمام المنتخب العماني برسم المجموعة الثانية من بطولة المنتخبات العربية 23 التي تستضيفها المملكة حتى 11 نوفمبر الجاري في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
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