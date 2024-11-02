((البحرين للسياحة والمعارض)) توقع مذكرة تفاهم مع نادي راشد للفروسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مجيد‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والتراخيص‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وفاطمة‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيس‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

وأكدت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬أن‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬تمثل‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتراثها‭ ‬الثقافي،‭ ‬مشددةً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬الوطنية‭. ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬للترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬رائدة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تطوير‭ ‬إمكانيات‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬التجديدات‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬القادم،‭ ‬مثل‭ ‬إطلاق‭ ‬السباقات‭ ‬الليلية‭ ‬وتوسيع‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬جذب‭ ‬جمهور‭ ‬أكبر‭ ‬وتعزيز‭ ‬الدور‭ ‬السياحي‭ ‬للبطولات‭.‬