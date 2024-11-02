((البحرين للسياحة والمعارض)) توقع مذكرة تفاهم مع نادي راشد للفروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقّعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين السياحي والرياضي، مما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية لتنظيم الفعاليات الرياضية، وبالأخص سباقات الخيل. وتسعى هذه الاتفاقية إلى جذب السياح والجمهور لسباقات النادي والترويج لها محلياً ودولياً، ضمن جهود الهيئة في تطوير السياحة الرياضية.
وقع الاتفاقية مجيد الماجد مدير إدارة تطوير الأعمال والتراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وفاطمة البلوشي رئيس تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
وأكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن سباقات الخيل تمثل جزءًا من الهوية البحرينية وتراثها الثقافي، مشددةً على أهمية تعزيز السياحة الرياضية كركيزة أساسية في استراتيجية السياحة الوطنية. وأعربت عن حرص الهيئة على دعم هذه الفعاليات الرياضية للترويج لمملكة البحرين كوجهة رياضية رائدة.
من جانبه، أشار يوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل إلى أن التعاون مع الهيئة يُعزز من فرص تطوير إمكانيات السياحة الرياضية، ولا سيما مع التجديدات المرتقبة في موسم سباقات الخيل القادم، مثل إطلاق السباقات الليلية وتوسيع البطولات الدولية، التي من شأنها جذب جمهور أكبر وتعزيز الدور السياحي للبطولات.
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