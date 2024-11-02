عيسى بن سلمان بن حمد يهنئ عبدالله بن عيسى بفوز الجواد ماجنم فورس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنأ سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، سمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، بمناسبة فوز الجواد ماجنم فورس
Magnum
Force بسباق كأس الإنتاج للسرعة (عشبي) لجياد الفئة الأولى.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان أن هذا الإنجاز يمثل إضافة مميزة لرياضة الفروسية في مملكة البحرين ويعكس المستوى الرفيع للإسطبلات البحرينية في المحافل الدولية. وأشاد سموه بالأداء الرائع الذي قدمه الجواد ماجنم فورس Magnum Force في السباق الذي أقيم على مضمار ديل مار بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، مشيدًا بالجهود التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز المميز، والذي يعزز من حضور البحرين في سباقات الخيل العالمية.
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