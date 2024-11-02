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عيسى بن سلمان بن حمد يهنئ عبدالله بن عيسى بفوز الجواد ماجنم فورس

11/2/2024 7:06:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬الجواد‭ ‬ماجنم‭ ‬فورس‭ ‬ Magnum ‭ ‬ Force ‭ ‬بسباق‭ ‬كأس‭ ‬الإنتاج‭ ‬للسرعة‭ (‬عشبي‭) ‬لجياد‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬لرياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويعكس‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬للإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالأداء‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الجواد‭ ‬ماجنم‭ ‬فورس‭ ‬ Magnum ‭ ‬ Force ‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬ديل‭ ‬مار‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المميز،‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية‭.‬

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