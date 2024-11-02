عيسى بن سلمان بن حمد يهنئ عبدالله بن عيسى بفوز الجواد ماجنم فورس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)MagnumForce

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬لرياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويعكس‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬للإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالأداء‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الجواد‭ ‬ماجنم‭ ‬فورس‭ ‬ Magnum ‭ ‬ Force ‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬ديل‭ ‬مار‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المميز،‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية‭.‬