انتخاب اليمينية المتشددة كيمي بادينوك زعيمة لحزب المحافظين البريطاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬أول‭ ‬زعيمة‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬إفريقية‭ ‬لأي‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬وطني‭ ‬بريطاني‭ ‬بأن‭ ‬توليها‭ ‬المنصب‭ ‬هو‭ ‬‮«‬شرف‭ ‬هائل‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬أمامنا‭ ‬صعبة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬صادقين‭ ‬بشأن‭ ‬حقيقة‭ ‬أننا‭ ‬ارتكبنا‭ ‬أخطاء‮»‬‭ ‬و‮«‬تركنا‭ ‬المبادئ‭ ‬تنهار‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للعمل‭ ‬والتجديد‮»‬‭. ‬وهنأها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬قائلا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬أول‭ ‬زعيمة‭ ‬سوداء‭ ‬لحزب‭ ‬في‭ ‬ويستمنستر‭. ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لبلدنا‮»‬‭. ‬أشار‭ ‬سوناك‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بادينوك‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬زعيمة‭ ‬ممتازة‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تجلب‭ ‬معها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحماسة‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‮»‬‭. ‬

وستصبح‭ ‬بادينوك‭ ‬الزعيمة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمعارضة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬كل‭ ‬أربعاء‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬مساءلة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التقليدية‭. ‬وستقود‭ ‬كتلة‭ ‬المحافظين‭ ‬التي‭ ‬تقلّصت‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬الكارثي‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭. ‬

ويتعيّن‭ ‬عليها‭ ‬التخطيط‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬لاستعادة‭ ‬ثقة‭ ‬البريطانيين‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬حزب‭ ‬الإصلاح‭ ‬البريطاني‭ ‬اليميني‭ ‬المتشدد‭ ‬بزعامة‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المؤيدين‭ ‬لبريكست‭. ‬وبعد‭ ‬حملتها‭ ‬اليمينية،‭ ‬باتت‭ ‬تواجه‭ ‬أيضا‭ ‬احتمال‭ ‬الاصطدام‭ ‬بصعوبات‭ ‬مستقبلا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬الذين‭ ‬تضم‭ ‬صفوفهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوسطيين‭. ‬

دعت‭ ‬بادينوك‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لوالدين‭ ‬نيجيريين‭ ‬والتي‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬لاغوس،‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬القيم‭ ‬المحافظة،‭ ‬متّهمة‭ ‬حزبها‭ ‬بأنه‭ ‬بات‭ ‬ليبراليا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بقضايا‭ ‬اجتماعية‭ ‬مثل‭ ‬الهوية‭ ‬الجندرية‭. ‬وتصف‭ ‬نفسها‭ ‬بأنها‭ ‬شخصية‭ ‬صريحة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭. ‬وواجهت‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬بعدما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأجر‭ ‬القانوني‭ ‬للأمومة‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬الصغيرة‭ ‬‮«‬مبالغ‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬أثارت‭ ‬الغضب‭ ‬أكثر‭ ‬عندما‭ ‬قالت‭ ‬مازحة‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬سيؤون‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬سجنهم‮»‬‭. ‬

ولدى‭ ‬حديثها‭ ‬عن‭ ‬الهجرة،‭ ‬قالت‭ ‬بادينوك‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لجميع‭ ‬الثقافات‭ ‬بشكل‭ ‬متساو‮»‬‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬تبنى‭ ‬جينريك‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬موقفا‭ ‬متشددا‭ ‬أيضا‭ ‬حيال‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬واستقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كوزير‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬سوناك‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬خطته‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬لترحيل‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬رواندا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية‭. ‬ووصل‭ ‬المرشحان‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬بدأ‭ ‬بستة‭ ‬مرّشحين‭ ‬تراجع‭ ‬عددهم‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التصويت‭.‬

وبدا‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬بأن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬الفصيل‭ ‬الأكثر‭ ‬وسطية‭ ‬في‭ ‬الحزب،‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكن‭ ‬أطيح‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬النواب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬بادينوك،‭ ‬وهي‭ ‬نائبة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬معروفة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭. ‬وباتت‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬حزب‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬