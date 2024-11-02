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قلق أمريكي من محاولات إيرانية للتأثير في الانتخابات بالتواصل المباشر مع الناخبين

11/2/2024 7:06:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة،‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬تابعة‭ ‬لإيران‭ ‬قد‭ ‬تحاول‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬بهدف‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬وإثارة‭ ‬الانقسامات،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬العنف‭.‬

ووفقاً‭ ‬للتقرير،‭ ‬فإنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تفاصيل‭ ‬دقيقة‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذها،‭ ‬فإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسويد‭ ‬وإسرائيل‭ ‬اتهمت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إيران‭ ‬بإرسال‭ ‬رسائل‭ ‬تهديدية‭ ‬لمواطنيها‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬استخباراتية‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬بأن‭ ‬قراصنة‭ ‬مرتبطين‭ ‬بإيران‭ ‬قد‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬سجلات‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬هولتكوست،‭ ‬محلل‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬،‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬دلائل‭ ‬جديدة‭ ‬لمعرفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬تكتيك‭ ‬محتمل؛‭ ‬فالقراصنة‭ ‬الإيرانيون‭ ‬يمتلكون‭ ‬سجلاً‭ ‬واضحاً‭ ‬باستخدام‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬استخباراتيون‭ ‬أمريكيون‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‭ ‬تواصلان‭ ‬جهودهما‭ ‬للتأثير‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الأمريكي‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تفضل‭ ‬فوز‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بينما‭ ‬تفضل‭ ‬إيران‭ ‬هزيمته‭.‬

كما‭ ‬أوضحوا‭ ‬أن‭ ‬الدولتين‭ ‬تسعيان‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وربما‭ ‬تسعيان‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬أو‭ ‬بعدها‭.‬

وفي‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬اتهمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وشركات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬إيران‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬قرصنة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تستهدف‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬شملت‭ ‬سرقة‭ ‬بيانات‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬ونشرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقع‭ ‬إخبارية‭ ‬زائفة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تحظَ‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين‭.‬

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