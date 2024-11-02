((ميتا)) تطور محرك بحث لروبوتها للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعمل شركة «ميتا بلاتفورمز»، مالكة «فيسبوك»، على تطوير محرك بحث يهدف إلى تصفح الإنترنت وجمع المعلومات لتقديمها للمستخدمين، من خلال روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص بها، بحسب ما أفادت صحيفة «ذي إنفورميشن».
ونقلت الصحيفة عن شخص مجهول، تحدث مع فريق محرك البحث بالشركة، أن «ميتا» تتطلع إلى تقليل اعتمادها على محرك البحث «بينج» التابع لـ«جوجل» و«مايكروسوفت»، والذي يقدم حاليا معلومات عن الأخبار والرياضة والأسهم للأشخاص الذين يستخدمون «ميتا إيه آي».
أسهم «ألفابت»، المالكة لـ«جوجل»، فقدت المكاسب التي حققتها بعد هذه الأخبار، وتراجعت بنسبة وصلت إلى 0.8%. وفي المقابل، ارتفعت أسهم «ميتا» 0.3%.
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