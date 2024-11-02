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((ميتا)) تطور محرك بحث لروبوتها للذكاء الاصطناعي

11/2/2024 7:06:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعمل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميتا‭ ‬بلاتفورمز‮»‬،‭ ‬مالكة‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬،‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬محرك‭ ‬بحث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تصفح‭ ‬الإنترنت‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬لتقديمها‭ ‬للمستخدمين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬روبوت‭ ‬الدردشة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الخاص‭ ‬بها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬إنفورميشن‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬شخص‭ ‬مجهول،‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬بالشركة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬‮«‬بينج‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لـ«جوجل‮»‬‭ ‬و«مايكروسوفت‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬حاليا‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬الأخبار‭ ‬والرياضة‭ ‬والأسهم‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬‮«‬ميتا‭ ‬إيه‭ ‬آي‮»‬‭.‬

أسهم‭ ‬‮«‬ألفابت‮»‬،‭ ‬المالكة‭ ‬لـ«جوجل‮»‬،‭ ‬فقدت‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار،‭ ‬وتراجعت‭ ‬بنسبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬8‭%. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬0‭.‬3‭%.‬

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