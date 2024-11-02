((ميتا)) تطور محرك بحث لروبوتها للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬شخص‭ ‬مجهول،‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬بالشركة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬‮«‬بينج‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لـ«جوجل‮»‬‭ ‬و«مايكروسوفت‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬حاليا‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬الأخبار‭ ‬والرياضة‭ ‬والأسهم‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬‮«‬ميتا‭ ‬إيه‭ ‬آي‮»‬‭.‬

أسهم‭ ‬‮«‬ألفابت‮»‬،‭ ‬المالكة‭ ‬لـ«جوجل‮»‬،‭ ‬فقدت‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار،‭ ‬وتراجعت‭ ‬بنسبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬8‭%. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬0‭.‬3‭%.‬