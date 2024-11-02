محافظ وأهالي المحرق يهنئون الملك بنجاح دورة الألعاب المدرسية.. ويشيدون بإطلاق أسبوع الشجرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، باسمه وباسم كل الأهالي خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة نجاح دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024». جاء ذلك خلال مجلس المحافظة، بحضور العميد جاسم محمد الغتم نائب المحافظ، والسيد عبدالعزيز أحمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة.
وقد أكد محافظ المحرق أهمية استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية التي تسهم في اكتشاف المواهب الشابة وتعزز مكانة البحرين كوجهة رياضية عالمية، مشيدا في الوقت ذاته بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق أسبوع الشجرة «نزرع الوطن»، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي في المجتمع، والتشجيع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة، ونشر المساحات الخضراء.
من جانب آخر، استعرض عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، الجهود والإجراءات الاستباقية المشتركة للتعامل مع موسم الأمطار، مؤكداً استعداد كل الجهات الحكومية للتعامل مع حالات طوارئ الأمطار، مشددا على الأهالي أهمية إجراء الصيانة الضرورية اللازمة للمنازل لاستقبال موسم الأمطار.
وفي الجانب الصحي، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد العوضي مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، مواصلة لجنة مكافحة البعوض والحشرات الجهود التوعوية الهادفة إلى الحد من انتشار البعوض، مقدمًا عددًا من الإرشادات المهمة حول طرق وإجراءات الوقاية، مشيراً إلى أنه يُمكن الإبلاغ عن أي ملاحظات بهذا الشأن، عبر الاتصال على الخط الساخن 80008100.
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