محافظ وأهالي المحرق يهنئون الملك بنجاح دورة الألعاب المدرسية.. ويشيدون بإطلاق أسبوع الشجرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أكد‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬‮«‬نزرع‭ ‬الوطن‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬ونشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬استعرض‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬الجهود‭ ‬والإجراءات‭ ‬الاستباقية‭ ‬المشتركة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استعداد‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬طوارئ‭ ‬الأمطار،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الأهالي‭ ‬أهمية‭ ‬إجراء‭ ‬الصيانة‭ ‬الضرورية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمنازل‭ ‬لاستقبال‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الصحي،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬العوضي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬مواصلة‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات‭ ‬الجهود‭ ‬التوعوية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض،‭ ‬مقدمًا‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الإرشادات‭ ‬المهمة‭ ‬حول‭ ‬طرق‭ ‬وإجراءات‭ ‬الوقاية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يُمكن‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ملاحظات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬80008100‭. ‬