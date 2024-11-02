((الشورى)) يناقش تشديد عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لجريمة‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الفسق،‭ ‬وكذلك‭ ‬جريمة‭ ‬نشر‭ ‬الأخبار‭ ‬والصور‭ ‬والتعليقات‭ ‬التي‭ ‬تتصل‭ ‬بأسرار‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬نشرها‭ ‬الإساءة‭ ‬إليهم‭.‬

فيما‭ ‬يهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لجريمة‭ ‬انتهاك‭ ‬حرمة‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬الوسائل،‭ ‬مثل‭ ‬استراق‭ ‬السمع،‭ ‬واختلاس‭ ‬النظر،‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬غير‭ ‬اللائقة،‭ ‬وتسجيل‭ ‬المحادثات‭ ‬الخاصة،‭ ‬ونقل‭ ‬الأخبار‭ ‬المسيئة‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد،‭ ‬وكذلك‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬الحوادث‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رضا‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭.‬

ويُعنى‭ ‬مشروعا‭ ‬القانون‭ ‬بتطوير‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المقررة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬جسامة‭ ‬الفعل‭ ‬المرتكب،‭ ‬ردعًا‭ ‬للمخالف‭ ‬قبل‭ ‬ارتكابه‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وكذلك‭ ‬يهدفان‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬والعائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها،‭ ‬وتجريم‭ ‬كل‭ ‬فعل‭ ‬ينتهكها‭ ‬جراء‭ ‬الاستخدام‭ ‬السيئ‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬ونشرها‭ ‬وإذاعتها‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬مشروعا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فض‭ ‬رسالة‭ ‬أو‭ ‬برقية‭ ‬بغير‭ ‬رضا‭ ‬من‭ ‬أرسلت‭ ‬إليه،‭ ‬أو‭ ‬استرق‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية،‭ ‬وتغليظها‭ ‬لمن‭ ‬أفشى‭ ‬الرسالة‭ ‬أو‭ ‬البرقية‭ ‬أو‭ ‬المكالمة‭ ‬لغير‭ ‬من‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬دون‭ ‬إذنه،‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالغير‭.‬

وتوافقت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬354‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭: ‬‮«‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬دينار،‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬من‭ ‬وُجد‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬مكان‭ ‬مطروق‭ ‬يحرض‭ ‬المارة‭ ‬على‭ ‬الفسق‭ ‬بإشارات‭ ‬أو‭ ‬أقوال‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬