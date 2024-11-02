((الشورى)) يناقش تشديد عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، التي تنعقد اليوم، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة التحريض على الفسق، وكذلك جريمة نشر الأخبار والصور والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
فيما يهدف مشروع القانون الثاني إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بأي وسيلة من الوسائل، مثل استراق السمع، واختلاس النظر، والتقاط الصور غير اللائقة، وتسجيل المحادثات الخاصة، ونقل الأخبار المسيئة بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وكذلك التقاط صور الحوادث من دون رضا ذوي الشأن.
ويُعنى مشروعا القانون بتطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، ردعًا للمخالف قبل ارتكابه أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك يهدفان إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها.
كما يهدف مشروعا القانون إلى تغليظ العقوبة المقررة لكل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.
وتوافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بشأن نص المادة (354) من قانون العقوبات، التي تنص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأي وسيلة أخرى».
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