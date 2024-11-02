((مدينة عيسى الخيرية)) و((جمعية السكلر)) تدشنان مشروع ((أفق)) للطلبة المقبلين على الحياة الجامعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يهدف‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أفق‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الفكرية‭ ‬السليمة‭ ‬للطلبة‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اختيار‭ ‬التخصص‭ ‬المناسب‭ ‬وطبيعة‭ ‬ميولهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬والفكرية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬والتخصصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وكذلك‭ ‬يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬مسارات‭ ‬الطلبة‭ ‬الجامعيين‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬اختيار‭ ‬التخصصات‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬سنتهم‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭ ‬وتقييم‭ ‬مستوى‭ ‬النجاح‭ ‬والإيجابيات‭ ‬والسلبيات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التعليمية‭ ‬الجامعية،‭ ‬كما‭ ‬يستقطب‭ ‬المشروع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بغية‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المشاركة‭ ‬الصحيحة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أبنائهم‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة‭.‬

وافتتحت‭ ‬د‭. ‬حنان‭ ‬ناصر‭ ‬الورشة‭ ‬الأولى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الجسر‭ ‬نحو‭ ‬النجاح‭ ‬المهني‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬ركزت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستعداد‭ ‬المبكر‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬والمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬وكيفية‭ ‬الدخول‭ ‬لهذا‭ ‬العالم‭ ‬الحياتي‭ ‬الجديد‭ ‬واستغلال‭ ‬الفرص،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬حضورية‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الذي‭ ‬شاركوا‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قصص‭ ‬نجاحهم‭ ‬الدراسية‭ ‬أولاً‭ ‬وفي‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ثانيا‭.‬

بعدها‭ ‬قدمت‭ ‬د‭. ‬مريم‭ ‬المهدي‭ ‬الورشة‭ ‬الثانية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أسرار‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬الناجحة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تطرقت‭ ‬في‭ ‬الورقة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬الجامعية‭ ‬وفي‭ ‬الورقة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬أسرار‭ ‬النجاح‭ ‬الأكاديمي‭ ‬واختتمت‭ ‬الورشة‭ ‬بتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬الاغتراب‭.‬

أما‭ ‬الورشة‭ ‬الثالثة‭ ‬فأوضحت‭ ‬أهمية‭ ‬تأهيل‭ ‬الخريجين‭ ‬نحو‭ ‬النجاح‭ ‬المهني‭ ‬والتي‭ ‬قدمها‭ ‬الأستاذ‭ ‬المحاضر‭ ‬السيد‭ ‬هاشم‭ ‬حسين،‭ ‬حيث‭ ‬استطرد‭ ‬في‭ ‬تبيين‭ ‬أهمية‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وكيفية‭ ‬اكتسابها‭ ‬مهارياً‭ ‬وفنياً‭ ‬وتعليمياً‭ ‬مختتماً‭ ‬الورشة‭ ‬بأهم‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تؤرق‭ ‬ذهن‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬وهي‭ ‬التخصصات‭ ‬الجديدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وماهيتها‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭.‬

هذا‭ ‬ويستمر‭ ‬برنامج‭ (‬أفق‭) ‬بفعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬شهرية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬حزمة‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬ولقاءات‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬في‭ ‬السلك‭ ‬التربوي‭ ‬والجامعي‭. ‬

متطلعين‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬مشاركة‭ ‬طلاب‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬والجامعية‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬لأبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬