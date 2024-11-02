عيسى بن علي يتوج أبطال الجولة العالمية لكرة السلة 3×3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للجولة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والسيد‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المدعوين‭ ‬وحشد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬المباريات‭ ‬واستمتعت‭ ‬بالأجواء‭ ‬العائلية‭ ‬المصاحبة‭ ‬للجولة‭.‬

وتوج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬تشونغ‭ ‬مينغ‮»‬‭ ‬الصيني‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬منامة‭ ‬ماستر‭ ‬2024‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬‮«‬باريس‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬بنتيجة‭ ‬22‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ضمن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬3×3‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬أولانباتور‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬سي‭ ‬إنيرجي‮»‬‭ ‬من‭ ‬منغوليا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وشاركت‭ ‬السيد‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬برفقة‭ ‬السيد‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بمسابقة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬3×3‭ ‬الخليجية‭ ‬للسيدات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬‮«‬منامة‭ ‬ماستر‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الزلاق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬فريق‭ ‬الدوحة‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬للرجال،‭ ‬أحرز‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بنتيجة‭ ‬21‭ ‬مقابل‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وبهذا‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬3×3‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬للجولة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للنجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬المبهر‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬يؤكد‭ ‬مدى‭ ‬كفاءة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭.‬

وهنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬‮«‬منامة‭ ‬ماستر‭ ‬2024‮»‬‭ ‬والبطولات‭ ‬المحلية‭ ‬المصاحبة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعطاء‭ ‬كافة‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬للمباريات‭.‬