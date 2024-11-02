عيسى بن علي يتوج أبطال الجولة العالمية لكرة السلة 3×3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، توج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة للجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 3×3 أبطال «منامة ماستر 2024» التي اختتمت فعالياتها مساء أمس السبت على ملاعب مرفأ البحرين المالي.
وشهد الحفل الختامي للجولة كل من السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والسيد علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وعدد من كبار المدعوين وحشد من الجماهير التي حضرت المباريات واستمتعت بالأجواء العائلية المصاحبة للجولة.
وتوج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة فريق «تشونغ مينغ» الصيني بلقب «منامة ماستر 2024» وذلك بعد بفوزه على نظيره «باريس» الفرنسي بنتيجة 22 مقابل 20 نقطة ضمن المباراة النهائية للجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 3×3 والتي أقيمت على مدار عطلة نهاية الأسبوع.
وحقق فريق «أولانباتور إم إم سي إنيرجي» من منغوليا المركز الثالث.
وشاركت السيد فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة برفقة السيد علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة في تتويج الفائزين بمسابقة كرة السلة الثلاثية 3×3 الخليجية للسيدات التي أقيمت على هامش «منامة ماستر 2024».
وحقق فريق الرياض من المملكة العربية السعودية الشقيقة المركز الأول بعد فوزه على نظيره الزلاق البحريني في المباراة النهائية، فيما جاء فريق الدوحة القطري في المركز الثالث.
وعلى مستوى البطولة المحلية للرجال، أحرز فريق النويدرات لقب المسابقة عقب فوزه على المحرق في المباراة النهائية بنتيجة 21 مقابل 15 نقطة، فيما حقق فريق النجمة المركز الثالث.
وبهذا المناسبة، أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة العليا للجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 3×3 عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعاية سموه للجولة للعام الثاني على التوالي والتي أسهمت في تحقيق مملكة البحرين للنجاح التنظيمي المبهر في تنظيم هذه الفعالية العالمية.
وقال سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إن النجاح التنظيمي للجولة العالمية لكرة السلة 3×3 يؤكد مدى كفاءة مملكة البحرين في استضافة كبرى الأحداث الرياضية ويسهم في جذب المزيد من هذه التظاهرات في شتى الألعاب الرياضية.
وهنأ سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الفائزين في «منامة ماستر 2024» والبطولات المحلية المصاحبة، مشيدا بعطاء كافة الفرق المشاركة ما انعكس على المستوى الفني للمباريات.
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