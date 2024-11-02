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بعنوان الاستثمار في منطقة ((مزدهرة)).. انطلاق أعمال منتدى بوابة الخليج اليوم

11/2/2024 7:06:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬250‭ ‬مسؤولاً‭ ‬حكوميًا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وسيتناول‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬مواضيع‭ ‬تشمل‭ ‬التحديات‭ ‬والاتجاهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مزدهرة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المتخصصة‭ ‬واللقاءات‭ ‬الفردية‭ ‬التي‭ ‬ستسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬موضوعات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المستدام،‭ ‬وآثار‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬التحولات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬وتهيئة‭ ‬وإعداد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬للمتطلبات‭ ‬والتوقعات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وستشهد‭ ‬جلسات‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم‭.‬

وسيوفر‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬يتم‭ ‬منها‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المنطقة،‭ ‬والترويج‭ ‬لأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬فيها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كبوابة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬سيركز‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التعاونية‭ ‬المتنامية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المنطقة،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬أن‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارًا‭ ‬واستدامة‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬عالميًا،‭ ‬سيعمل‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬لسد‭ ‬هذه‭ ‬الفجوات،‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬وأكثر‭ ‬استقرارًا‭.‬

كما‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬جلسات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬مناقشات‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬الرئيسية‭. ‬وسيستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬مجالس‭ ‬نقاشية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬وخبراء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬رضا‭ ‬فرج‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمنتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬مبادرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬استراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الديناميكي‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬لتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للمنتدى‭ ‬تعتبر‭ ‬أمراً‭ ‬محورياً‭ ‬ومهماً‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬حيث‭ ‬يؤكد‭ ‬المنتدى‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتصنيع‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والسياحة‭ ‬وغيرها‭. ‬تهدف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬لتحفيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭.‬

وبشأن‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الإقليمي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ويعزز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ضرورياً‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬الجماعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬للمنطقة‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬لعرض‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬حيث‭ ‬يسلط‭ ‬الحدث‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويقدم‭ ‬للمستثمرين‭ ‬رؤى‭ ‬حول‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المربحة‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬عرض‭ ‬المنتدى‭ ‬الافتتاحي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬مشاريع‭ ‬بقيمة‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬26‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬نهج‭ ‬البحرين‭ ‬الاستباقي‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬بعد‭ ‬توافر‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭ ‬المهمة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والمستثمرين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬المستثمرين‭ ‬الدوليين‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬حيث‭ ‬تضع‭ ‬البحرين‭ ‬نفسها‭ ‬كمركز‭ ‬استثماري‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وهذا‭ ‬يرفع‭ ‬مكانتها‭ ‬العالمية‭ ‬ويظهر‭ ‬استعدادها‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولي‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬حيث‭ ‬يؤكد‭ ‬المنتدى‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬تسلط‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬موضوعات‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تركيز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬اقتصادها‭ ‬وقوتها‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وتمثل‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬أبرز‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬تواصل‭ ‬المنطقة‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬لافت‭ ‬نحو‭ ‬أهدافها‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭. ‬ويفتح‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬واعدة‭ ‬وجذابة‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساحة‭ ‬مركزية‭ ‬مخصصة‭ ‬لعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬إعلان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتوفر‭ ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬5‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬1‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ومع‭ ‬توقعات‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬8‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقديرات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬سجلت‭ ‬البحرين‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بفضل‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬84‭%‬،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كأحد‭ ‬أكثر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬تنوعًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وللمحافظة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬الإيجابي،‭ ‬تركز‭ ‬البحرين‭ ‬جهودها‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬العالية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬المتنوع،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الكبرى‭.. ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭ ‬وتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬مستدام‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

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