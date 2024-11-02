البحرين تطلق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب ((شبكة الأمل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وستحتضن‭ ‬المملكة‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬تجمع‭ ‬دولي‭ ‬يضم‭ ‬وزراء‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭-‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬تُعزز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام،‭ ‬ودعماً‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعارف‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاستدامة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬دعمها‭ ‬وتحقيقها‭.‬

كما‭ ‬تسعى‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬أطر‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬عالمية‭ ‬تعزز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زراعة‭ ‬الأمل‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬بخطوات‭ ‬استراتيجية‭ ‬موحدة‭ ‬وواضحة‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬وداعمة‭ ‬للشباب‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التبادل‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬الشباب‭ ‬كمورد‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

وستنطلق‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وحتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬شبكة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬التجاري‭. ‬يهدف‭ ‬المعرض‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬الأمل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وعرض‭ ‬التجارب‭ ‬الشبابية‭ ‬الناجحة‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬والملهمين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭.‬