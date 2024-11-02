البحرين تطلق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب ((شبكة الأمل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلاقاً من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في تمكين الشباب، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاستثمار في العنصر الشبابي، وبمبادرة كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تعلن مملكة البحرين إطلاق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب «شبكة الأمل» وهي منصة جامعة للدول المؤمنة بأهمية وقوة زراعة الأمل في نفوس الشباب ما يساعدهم على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم ويدفعهم إلى التغيير الإيجابي والتقدم، بالإضافة إلى تعزيز روح التضامن والتعاون بين شعوب العالم من خلال الأهداف التي تسعى «شبكة الأمل» إلى تحقيقها.
وستحتضن المملكة فعاليات «شبكة الأمل»، ضمن تجمع دولي يضم وزراء شؤون الشباب ومن في حكمهم من مختلف أنحاء دول العالم بمبادرة من مملكة البحرين، خلال الفترة من 4-6 نوفمبر الجاري، تأكيداً على حرص المملكة على تمكين الشباب وتوفير بيئة حاضنة تُعزز دورهم في بناء مستقبل مستدام، ودعماً من مملكة البحرين لتبادل أفضل الممارسات والمعارف التي تتماشى مع الخطة العالمية للاستدامة بين دول العالم، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ والقيم والأهداف التي تسعى «شبكة الأمل» إلى دعمها وتحقيقها.
كما تسعى «شبكة الأمل» إلى توحيد أطر العمل الشبابي العالمي من خلال بناء شبكة عالمية تعزز التعاون الدولي في مجال زراعة الأمل وتمكين الشباب بخطوات استراتيجية موحدة وواضحة لخلق بيئة حاضنة وداعمة للشباب والعمل على تطوير نظام العمل الشبابي من خلال التبادل العالمي في مجال السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية للاستفادة الكاملة من إمكانيات الشباب كمورد أساسي في تحقيق التقدم والازدهار.
وستنطلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الأحد 10 نوفمبر فعاليات معرض شبكة الأمل في مجمع الأفنيوز التجاري. يهدف المعرض إلى تعزيز التفاعل والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء في شبكة الأمل، فضلاً عن تسليط الضوء على الجهود الرامية الى تمكين الشباب في مختلف المجالات وعرض التجارب الشبابية الناجحة وقصص النجاح والملهمين من مختلف الدول المشاركة.
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