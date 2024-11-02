تجربة مصرفية رقمية جديدة للعائلةبنك البحرين الوطني يطلق حساب ((يلا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الحساب يمكن أولياء الأمور من فتح وإدارة حسابات أبنائهم وتلبية الطلبات المالية
صباح الزياني: المبادرة تهدف للوصول إلى جميع أفراد المجتمع ولدعم المسيرة المالية لأفراد العائلة
تغطية: فاضل منسي
تصوير: محمد سرحان
كشف بنك البحرين الوطني عن أحدث ابتكاراته في قطاع الصيرفة العائلية الرقمية، حساب «يلا» العائلي. وقد تم تصميم هذا الحل الرقمي المبتكر لتعزيز مبدأ الشمولية المالية بين أفراد الأسرة الواحدة، مع الحرص على غرس المفاهيم والعادات المالية المسؤولة منذ سن مبكرة.
وسيتمكن أولياء الأمور من فتح وإدارة حسابات أبنائهم عبر تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية لبنك البحرين الوطني، والاشراف على كيفية استخدامهم الأدوات المالية الرئيسية، وتلبية الطلبات المالية من أبنائهم. كل ذلك يتم ضمن تجربة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام. كما يوفر حساب «يلا» العائلي عروضًا حصرية ضمن تطبيق Points by NBB ، تتناسب مع نمط حياتهم وتمنحهم تجربة مصرفية مُجزية.
وبهذه المناسبة، صرّح صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني بقوله: «يسعدنا أن نعلن تدشين تجربة مصرفية رقمية جديدة للعائلة «يلا»، الذي يمكّن العملاء من فئة الشباب والناشئة من اكتساب الثقافة والوعي المالي. وتدل هذه المبادرة على تصميمنا على الوصول الى جميع أفراد المجتمع، من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة مصممة خصيصًا لدعم المسيرة المالية لأفراد العائلة».
ومن جانبه، قال عمر الأعظمي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في بنك البحرين الوطني عن مميزات المنتج الجديد: «باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية لبنك البحرين الوطني، سيتمكن أولياء الأمور من فتح حساب «يلا» لأبنائهم الأصغر من 18 عامًا، ومنح من بلغوا سن 10 سنوات خدمة استخدام التطبيق الرقمي NBB Digital Banking ، بالإضافة الى امكانية تخصيص علاوات آلية، وإدارة البطاقات والمعاملات بسهولة، ومتابعة نفقاتهم. وبدورهم، سيتمكن الأبناء من طلب وتسلم الأموال ما يضمن تفاعلا رقميا هادفا وآمنا بين الطرفين».
ويؤكد بنك البحرين الوطني استمراره بطرح منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائه. وبإمكان العملاء أيضًا فتح حساب «يلا» العائلي من خلال شبكة الفروع المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة. ويأتي هذا الحساب العائلي ليُسلط الضوء على مساعي البنك لمساعدة الشباب على بناء مستقبل مالي آمن ومزدهر.
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