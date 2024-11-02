تجربة مصرفية رقمية جديدة للعائلةبنك البحرين الوطني يطلق حساب ((يلا))

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صباح الزياني: المبادرة تهدف للوصول إلى جميع أفراد المجتمع ولدعم المسيرة المالية لأفراد العائلة

تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

كشف‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬ابتكاراته‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصيرفة‭ ‬العائلية‭ ‬الرقمية،‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬يلا‮»‬‭ ‬العائلي‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬الرقمي‭ ‬المبتكر‭ ‬لتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشمولية‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬غرس‭ ‬المفاهيم‭ ‬والعادات‭ ‬المالية‭ ‬المسؤولة‭ ‬منذ‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭.‬

وسيتمكن‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬وإدارة‭ ‬حسابات‭ ‬أبنائهم‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والاشراف‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬استخدامهم‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وتلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬أبنائهم‭. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬ضمن‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬يلا‮»‬‭ ‬العائلي‭ ‬عروضًا‭ ‬حصرية‭ ‬ضمن‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ،‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬نمط‭ ‬حياتهم‭ ‬وتمنحهم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مُجزية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تدشين‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة‭ ‬للعائلة‭ ‬‮«‬يلا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يمكّن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئة‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬الثقافة‭ ‬والوعي‭ ‬المالي‭. ‬وتدل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬تصميمنا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لدعم‭ ‬المسيرة‭ ‬المالية‭ ‬لأفراد‭ ‬العائلة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عمر‭ ‬الأعظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬مميزات‭ ‬المنتج‭ ‬الجديد‭: ‬‮«‬باستخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬سيتمكن‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬يلا‮»‬‭ ‬لأبنائهم‭ ‬الأصغر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عامًا،‭ ‬ومنح‭ ‬من‭ ‬بلغوا‭ ‬سن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬خدمة‭ ‬استخدام‭ ‬التطبيق‭ ‬الرقمي‭ ‬ NBB ‭ ‬ Digital ‭ ‬ Banking ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬تخصيص‭ ‬علاوات‭ ‬آلية،‭ ‬وإدارة‭ ‬البطاقات‭ ‬والمعاملات‭ ‬بسهولة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬نفقاتهم‭. ‬وبدورهم،‭ ‬سيتمكن‭ ‬الأبناء‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬وتسلم‭ ‬الأموال‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تفاعلا‭ ‬رقميا‭ ‬هادفا‭ ‬وآمنا‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‮»‬‭.‬

ويؤكد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬استمراره‭ ‬بطرح‭ ‬منتجات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنوعة‭ ‬لعملائه‭. ‬وبإمكان‭ ‬العملاء‭ ‬أيضًا‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬يلا‮»‬‭ ‬العائلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬الفروع‭ ‬المنتشرة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬العائلي‭ ‬ليُسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مساعي‭ ‬البنك‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مالي‭ ‬آمن‭ ‬ومزدهر‭.‬