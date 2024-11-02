وصول أولى الطائرات استعدادا لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار التحضيرات المكثفة لانطلاق معرض البحرين الدولي للطيران 2024 خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024، الذي يقام تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبإشراف ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة المنظمة العليا للمعرض، شهدت قاعدة الصخير أمس وصول أولى الطائرات المشاركة، لتدشن العد التنازلي لانطلاق هذا الحدث البارز.
وأعلن يوسف محمود مدير عام معرض البحرين الدولي للطيران عضو اللجنة العليا المنظمة للمعرض وصول طائرتين من طراز سي 17 للشحن الجوي وعلى متنهما 4 طائرات هليكوبتر من فريق العروض الجوية الهندي «سارانج» المعروف بفريق «الطواويس الجوية» المكون من 4 طائرات عمودية وواحدة احتياط، المصنع من قبل شركة هندوستان المتحدة، الذي قد نال شهرة عالمية بعروضه المبهرة والمشوقة التي يقدمها حول العالم.
وخلال اليومين القادمين من المتوقع وصول المزيد من طائرات الشحن التي تحمل معدات إضافية وفرق الدعم الهندسي والفني، استعداداً للعرض الكبير. وستقوم فرق الهندسة خلال الأيام القادمة بتهيئة وتجهيز الطائرات لتقديم عروض استثنائية، إذ ستخضع جميع الطائرات للفحص الفني من قبل لجنة العروض الجوية التابعة للمعرض، التي تضم خبراء من شركة «فانبروا»، وسلاح الجو الملكي البحريني، وشؤون الطيران المدني، وشركة «تكسل أير»، لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة في العروض.
ومع اقتراب المعرض ستشهد الأيام المقبلة وصول فرق جوية أخرى من مختلف الدول المشاركة، حيث سيتردد صدى محركات الطائرات في قاعدة الصخير والمناطق المحيطة بدءاً من 6 نوفمبر، مع تصاعد وصول الطائرات يومياً. ومن المقرر أن تبدأ التمارين الجوية في سماء مملكة البحرين اعتباراً من 8 نوفمبر وتستمر حتى 12 نوفمبر، لتكون جميع الفرق مستعدة للعروض الرسمية عند الافتتاح في 13 نوفمبر 2024، إيذاناً بانطلاق معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السابعة.
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