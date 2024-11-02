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وصول أولى الطائرات استعدادا لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024

11/2/2024 7:06:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬التحضيرات‭ ‬المكثفة‭ ‬لانطلاق‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبإشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للمعرض،‭ ‬شهدت‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬أمس‭ ‬وصول‭ ‬أولى‭ ‬الطائرات‭ ‬المشاركة،‭ ‬لتدشن‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬لانطلاق‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬البارز‭.‬

وأعلن‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض‭ ‬وصول‭ ‬طائرتين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬سي‭ ‬17‭ ‬للشحن‭ ‬الجوي‭ ‬وعلى‭ ‬متنهما‭ ‬4‭ ‬طائرات‭ ‬هليكوبتر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬الهندي‭ ‬‮«‬سارانج‮»‬‭ ‬المعروف‭ ‬بفريق‭ ‬‮«‬الطواويس‭ ‬الجوية‮»‬‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬طائرات‭ ‬عمودية‭ ‬وواحدة‭ ‬احتياط،‭ ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬هندوستان‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬نال‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬بعروضه‭ ‬المبهرة‭ ‬والمشوقة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وخلال‭ ‬اليومين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬وصول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬الشحن‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬معدات‭ ‬إضافية‭ ‬وفرق‭ ‬الدعم‭ ‬الهندسي‭ ‬والفني،‭ ‬استعداداً‭ ‬للعرض‭ ‬الكبير‭. ‬وستقوم‭ ‬فرق‭ ‬الهندسة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬بتهيئة‭ ‬وتجهيز‭ ‬الطائرات‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬استثنائية،‭ ‬إذ‭ ‬ستخضع‭ ‬جميع‭ ‬الطائرات‭ ‬للفحص‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬التابعة‭ ‬للمعرض،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فانبروا‮»‬،‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬وشؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬تكسل‭ ‬أير‮»‬،‭ ‬لضمان‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬السلامة‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬العروض‭.‬

ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬المعرض‭ ‬ستشهد‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬وصول‭ ‬فرق‭ ‬جوية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتردد‭ ‬صدى‭ ‬محركات‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬نوفمبر،‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬وصول‭ ‬الطائرات‭ ‬يومياً‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬التمارين‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬نوفمبر،‭ ‬لتكون‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬مستعدة‭ ‬للعروض‭ ‬الرسمية‭ ‬عند‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬إيذاناً‭ ‬بانطلاق‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭. ‬

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