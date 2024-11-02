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انتخاب كيمي بادينوك زعيمة لحزب المحافظين المعارض في بريطانيا

11/2/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 2 - 11 (كونا) -- أعلن حزب المحافظين المعارض في بريطانيا اليوم السبت انتخاب وزيرة الأعمال السابقة كيمي بادينوك زعيمة للحزب خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي استقال عقب خسارته في انتخابات يوليو الماضي.
وذكرت (لجنة 1922) البرلمانية التي تدير شؤون حزب المحافظين في بيان صحفي ان بادينوك فازت في الجولة الأخيرة من الانتخابات بتصويت 57 بالمئة من أعضاء الحزب لمصلحتها ضد منافسها وزير الهجرة السابق روبرت جانريك.
واشارت إلى ان عدد الأعضاء المسجلين فاق 131 ألفا وبلغت نسبة المشاركة 8ر72 بالمئة.
يذكر ان ان بادينوك التي تبلغ من العمر 44 عاما وتنحدر من أبوين نيجيريين شغلت عدة مناصب وزارية في الحكومة المحافظة السابقة آخرها الأعمال والتجارة وقبلها التجارة الدولية إضافة إلى شؤون المرأة والمساواة.
وكان رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك قد استقال من قيادة المحافظين بعد خسارته الكبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في يوليو الماضي وفاز بها حزب العمال بفارق كبير من الأصوات. (النهاية)

م ر ن / ن س ع




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