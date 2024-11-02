انتخاب كيمي بادينوك زعيمة لحزب المحافظين المعارض في بريطانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 2 - 11 (كونا) -- أعلن حزب المحافظين المعارض في بريطانيا اليوم السبت انتخاب وزيرة
الأعمال السابقة كيمي بادينوك زعيمة للحزب خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي استقال عقب خسارته في انتخابات
يوليو الماضي.
وذكرت (لجنة 1922) البرلمانية التي تدير شؤون حزب المحافظين في بيان صحفي ان بادينوك فازت في الجولة الأخيرة من الانتخابات بتصويت 57 بالمئة من أعضاء الحزب لمصلحتها ضد منافسها وزير
الهجرة السابق روبرت جانريك.
واشارت إلى ان عدد الأعضاء المسجلين فاق 131 ألفا وبلغت نسبة المشاركة 8ر72 بالمئة.
يذكر ان ان بادينوك التي تبلغ من العمر 44 عاما وتنحدر من أبوين نيجيريين شغلت عدة مناصب وزارية في الحكومة المحافظة السابقة آخرها الأعمال والتجارة وقبلها التجارة الدولية إضافة إلى شؤون المرأة والمساواة.
وكان رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك قد استقال من قيادة المحافظين بعد خسارته الكبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في يوليو الماضي وفاز بها حزب العمال بفارق كبير من الأصوات. (النهاية)
م ر ن / ن س ع
MENAFN02112024000071011013ID1108844418
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