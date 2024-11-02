جيش الاحتلال يرتكب سبع مجازر في غزة أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 2 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات الفلسطينية أسفرت عن سقوط 55 ضحية وإصابة 192 آخرين وذلك خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت السلطات في تصريحات صحفية أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 43314 ضحية و102019 مصابا منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وتركز غارات الاحتلال والقصف المدفعي الساعات الماضية على المناطق الشمالية التي تضم بلدتي (بيت لاهيا) و(بيت حانون) ومخيم (جباليا) اضافة إلى مخيم (النصيرات) وسط القطاع ما أجبر السكان على النزوح من جديد. (النهاية)
و ا ب / أ م س
MENAFN02112024000071011013ID1108844417
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