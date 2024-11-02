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جيش الاحتلال يرتكب سبع مجازر في غزة أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا

11/2/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 2 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات الفلسطينية أسفرت عن سقوط 55 ضحية وإصابة 192 آخرين وذلك خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت السلطات في تصريحات صحفية أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 43314 ضحية و102019 مصابا منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وتركز غارات الاحتلال والقصف المدفعي الساعات الماضية على المناطق الشمالية التي تضم بلدتي (بيت لاهيا) و(بيت حانون) ومخيم (جباليا) اضافة إلى مخيم (النصيرات) وسط القطاع ما أجبر السكان على النزوح من جديد. (النهاية)

و ا ب / أ م س



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