صالون الجزائر الدولي للكتاب يستقطب 1007 ناشرين من 40 دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 2 - 11 (كونا) -- أعلن محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب محمد إقرب اليوم السبت مشاركة 1007 ناشرين من 40 دولة في الحدث السنوي الذي ستنطلق فعالياته الأربعاء المقبل على أمد 10 أيام مشيرا إلى أن قطر ستكون ضيفة شرف هذه الطبعة.
وقال محافظ الصالون في مؤتمر صحفي إن" هذا الحدث الذي سيقام بقصر المعارض في الجزائر العاصمة يأتي تحت شعار (نقرأ لننتصر)" واصفا هذه الطبعة بالاستثنائية لتزامنها مع الاحتفال بسبعينية ثورة التحرير.
وأضاف إقرب أن من بين الناشرين المشاركين في الصالون 290 ناشرا جزائريا فيما يصل عدد ضيوف الصالون إلى 350 ضيفا مؤكدا تقديم برنامج متنوع يتمثل في نشاطات ولقاءات مع كتاب وباحثين ومبدعين لمد جسور التقارب والتبادل بين البلدان المشاركة.
من جهتها قالت عضو اللجنة التنظيمية الدكتورة آمنة بلعلى إن برنامج الصالون لهذا العام يتضمن عدة محاور أساسية تتعلق بالتاريخ والذاكرة وفلسطين وقطر "ضيف شرف هذه الطبعة" ومحور إفريقيا وآخر للآداب ومحور التراث الثقافي".
وأضافت ان القضية الفلسطينية ستكون حاضرة أيضا في الصالون من خلال ندوات (أدب المقاومة في فلسطين) و(أقلام في وجه النار) و(فلسطين في الشعر الجزائري) و(السينما في مواجهة الصهيونية) بالإضافة إلى (التفاتة إلى الشعراء الشهداء في غزة). (النهاية)
م ر / أ م س
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