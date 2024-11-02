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صالون الجزائر الدولي للكتاب يستقطب 1007 ناشرين من 40 دولة

11/2/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 11 (كونا) -- أعلن محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب محمد إقرب اليوم السبت مشاركة 1007 ناشرين من 40 دولة في الحدث السنوي الذي ستنطلق فعالياته الأربعاء المقبل على أمد 10 أيام مشيرا إلى أن قطر ستكون ضيفة شرف هذه الطبعة.
وقال محافظ الصالون في مؤتمر صحفي إن" هذا الحدث الذي سيقام بقصر المعارض في الجزائر العاصمة يأتي تحت شعار (نقرأ لننتصر)" واصفا هذه الطبعة بالاستثنائية لتزامنها مع الاحتفال بسبعينية ثورة التحرير.
وأضاف إقرب أن من بين الناشرين المشاركين في الصالون 290 ناشرا جزائريا فيما يصل عدد ضيوف الصالون إلى 350 ضيفا مؤكدا تقديم برنامج متنوع يتمثل في نشاطات ولقاءات مع كتاب وباحثين ومبدعين لمد جسور التقارب والتبادل بين البلدان المشاركة.
من جهتها قالت عضو اللجنة التنظيمية الدكتورة آمنة بلعلى إن برنامج الصالون لهذا العام يتضمن عدة محاور أساسية تتعلق بالتاريخ والذاكرة وفلسطين وقطر "ضيف شرف هذه الطبعة" ومحور إفريقيا وآخر للآداب ومحور التراث الثقافي".
وأضافت ان القضية الفلسطينية ستكون حاضرة أيضا في الصالون من خلال ندوات (أدب المقاومة في فلسطين) و(أقلام في وجه النار) و(فلسطين في الشعر الجزائري) و(السينما في مواجهة الصهيونية) بالإضافة إلى (التفاتة إلى الشعراء الشهداء في غزة). (النهاية)

م ر / أ م س



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