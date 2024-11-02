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الأمم المتحدة تجدد التزامها بتقديم الدعم لليبيا لتحقيق الاستقرار وتنظيم الانتخابات

11/2/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 2 - 11 (كونا) -- أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا إينيس تشوما مجددا اليوم السبت التزام المنظمة الأممية بتقديم الدعم لجميع الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار وتنظيم الانتخابات.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أن تشوما أجرى زيارة إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا ركزت على بحث جهود الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية المستمرة بالتنسيق مع السلطات الليبية.
وأوضحت ان المسؤول الأممي عقد اجتماعات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة أكد خلالها الالتزام بتقديم "الدعم للجميع في ليبيا" على أساس مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية التي تحكم العمل الإنساني للأمم المتحدة.
يذكر أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها تشوما إلى بنغازي منذ توليه منصبه الجديد في الثامن من أكتوبر الماضي خلفا للكندية جورجيت غانيون التي غادرت المنصب نهاية شهر سبتمبر الماضي. (النهاية)

ش ب م / ن س ع




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