الأمم المتحدة تجدد التزامها بتقديم الدعم لليبيا لتحقيق الاستقرار وتنظيم الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 2 - 11 (كونا) -- أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا إينيس تشوما مجددا اليوم السبت التزام المنظمة الأممية بتقديم الدعم لجميع الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار وتنظيم الانتخابات.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أن تشوما أجرى زيارة إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا ركزت على بحث جهود الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية المستمرة بالتنسيق مع السلطات الليبية.
وأوضحت ان المسؤول الأممي عقد اجتماعات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة أكد خلالها الالتزام بتقديم "الدعم للجميع في ليبيا" على أساس مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية التي تحكم العمل الإنساني للأمم المتحدة.
يذكر أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها تشوما إلى بنغازي منذ توليه منصبه الجديد في الثامن من أكتوبر الماضي خلفا للكندية جورجيت غانيون التي غادرت المنصب نهاية شهر سبتمبر الماضي. (النهاية)
ش ب م / ن س ع
MENAFN02112024000071011013ID1108844415
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