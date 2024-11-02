Sunday, 03 November 2024 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوفيات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

11/2/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 11 (كونا) -- في ذمة الله:

- بدر عبدالله مرشد بذال الرشيدي 62 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الأندلس ق13 ش11 م8

- زهوة جابر دهش 74 عاما (شيعت)
(أرملة سلطان السالم)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: سلوى ق4 ش1 م66

- محمد جاسم محمد القطان 19 عاما (شيع)
الرجال: المنصورية ق2 ش29 م13
النساء: الشعب ق5 ش55 م2

- إسماعيل يحيى إسماعيل حسين 60 عاما (شيع)
الرجال: مسجد الإمام الحسن
النساء: صباح السالم ق6 ش1 ج4 م52

- عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن محمود 94 عاما (شيع)
الرجال:العزاء في المقبرة (صبحان)
النساء: صباح السالم ق4 ش12 م4

إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)




MENAFN02112024000071011013ID1108844414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث