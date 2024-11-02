الوفيات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 11 (كونا) -- في ذمة الله:
- بدر عبدالله مرشد بذال الرشيدي 62 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الأندلس ق13 ش11 م8
- زهوة جابر دهش 74 عاما (شيعت)
(أرملة سلطان السالم)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: سلوى ق4 ش1 م66
- محمد جاسم محمد القطان 19 عاما (شيع)
الرجال: المنصورية ق2 ش29 م13
النساء: الشعب ق5 ش55 م2
- إسماعيل يحيى إسماعيل حسين 60 عاما (شيع)
الرجال: مسجد الإمام الحسن
النساء: صباح السالم ق6 ش1 ج4 م52
- عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن محمود 94 عاما (شيع)
الرجال:العزاء في المقبرة (صبحان)
النساء: صباح السالم ق4 ش12 م4
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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