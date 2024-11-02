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منتخب الكويت للكرة الطائرة للرجال يفوز على نظيره الأردني في البطولة العربية بالمنامة

11/2/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 2 - 11 (كونا) -- فاز منتخب الكويت للكرة الطائرة للرجال على نظيره الأردني اليوم السبت بنتيجة (3-1) ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة التي تستضيفها البحرين.
وحول المنتخب الكويتي تأخره بشوط من دون رد أمام الأردن إلى انتصار بثلاثة أشواط مقابل شوط في ثاني أيام البطولة.
ومن المقرر ان يواجه منتخب الكويت للكرة الطائرة للرجال نظيره السعودي ضمن المجموعة الثانية يوم الاثنين المقبل في الرابعة مساء.
وتستمر البطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة التي انطلقت أمس الجمعة في صالة اتحاد الطائرة البحريني بمجمع عيسى بن راشد حتى ال11 من نوفمبر الجاري. (النهاية)

خ ن ع / ن س ع



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