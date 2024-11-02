منتخب الكويت للكرة الطائرة للرجال يفوز على نظيره الأردني في البطولة العربية بالمنامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 2 - 11 (كونا) -- فاز منتخب الكويت للكرة الطائرة للرجال على نظيره الأردني اليوم السبت بنتيجة (3-1) ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة التي تستضيفها البحرين.
وحول المنتخب الكويتي تأخره بشوط من دون رد أمام الأردن إلى انتصار بثلاثة أشواط مقابل شوط في ثاني أيام البطولة.
ومن المقرر ان يواجه منتخب الكويت للكرة الطائرة للرجال نظيره السعودي ضمن المجموعة الثانية يوم الاثنين المقبل في الرابعة مساء.
وتستمر البطولة ال23 للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة التي انطلقت أمس الجمعة في صالة اتحاد الطائرة البحريني بمجمع عيسى بن راشد حتى ال11 من نوفمبر الجاري. (النهاية)
خ ن ع / ن س ع
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