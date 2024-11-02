لاعبو الكويت يتألقون في بطولة الإمارات للموتوسيرف ويحصدون المركزين الأول والثالث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 2 - 11 (كونا) -- حقق أبطال الكويت اليوم السبت إنجازا رياضيا متميزا في بطولة الإمارات للموتوسيرف حيث تمكنوا من إحراز المركزين الأول والثالث مما يعكس مستوى الأداء العالي والاحترافية التي يتمتع بها لاعبونا في هذا المجال.
وفي حدث شهد مشاركة واسعة من اللاعبين الدوليين بلغ عددهم 90 من 11 دولة أثبت أبطال الكويت مهاراتهم الفائقة وتفوقهم في المنافسات حيث استطاع المتسابق الكويتي فارس رمضان من انتزاع المركز الأول في فئة (التشالينجر) بعد أداء مذهل استعرض فيه تقنيات عالية وسرعة فائقة مما جعله يتفوق على جميع المنافسين في السباق.
بينما جاء في المركز الثالث المتسابق الكويتي شاهين رمضان ضمن نفس الفئة الذي أظهر تميزا واضحا في الأداء حيث قدم سباقا قويا وثابتا طوال الجولة في وقت حل اللاعب الكويتي مبارك الفاضل في المركز الرابع ومنيره الشطي في المركز السادس.
وعبر رئيس نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن فخره بالنتائج المحققة مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون خلال فترة التدريب مؤكدا أن هذا الإنجاز ليس إلا بداية لمزيد من النجاحات القادمة حيث يسعى الفريق الكويتي إلى الاستمرار في تحقيق المراكز المتقدمة في البطولات المقبلة خاصة في بطولة العالم التي ستقام في مدينة (ماكاو) في نهاية نوفمبر الجاري.
وأضاف الزنكي أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجاد والتفاني الذي بذله الفريق ونحن نعمل بجد على تطوير مهارات اللاعبين ونتيجة اليوم تثبت أننا على الطريق الصحيح معربا عن تقديره للاعبين على التزامهم وإصرارهم في هذه البطولة ورفع أسم الكويت عاليا في المحافل الرياضية الدولية.
وانطلقت البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على "كاسر الأمواج" للفئات المختلفة اليوم وانتهت بتتويج الفائزين وتنقسم البطولة إلى عدة فئات رئيسية.(النهاية)
س خ م
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