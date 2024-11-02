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لاعبو الكويت يتألقون في بطولة الإمارات للموتوسيرف ويحصدون المركزين الأول والثالث

11/2/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 2 - 11 (كونا) -- حقق أبطال الكويت اليوم السبت إنجازا رياضيا متميزا في بطولة الإمارات للموتوسيرف حيث تمكنوا من إحراز المركزين الأول والثالث مما يعكس مستوى الأداء العالي والاحترافية التي يتمتع بها لاعبونا في هذا المجال.
وفي حدث شهد مشاركة واسعة من اللاعبين الدوليين بلغ عددهم 90 من 11 دولة أثبت أبطال الكويت مهاراتهم الفائقة وتفوقهم في المنافسات حيث استطاع المتسابق الكويتي فارس رمضان من انتزاع المركز الأول في فئة (التشالينجر) بعد أداء مذهل استعرض فيه تقنيات عالية وسرعة فائقة مما جعله يتفوق على جميع المنافسين في السباق.
بينما جاء في المركز الثالث المتسابق الكويتي شاهين رمضان ضمن نفس الفئة الذي أظهر تميزا واضحا في الأداء حيث قدم سباقا قويا وثابتا طوال الجولة في وقت حل اللاعب الكويتي مبارك الفاضل في المركز الرابع ومنيره الشطي في المركز السادس.
وعبر رئيس نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن فخره بالنتائج المحققة مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون خلال فترة التدريب مؤكدا أن هذا الإنجاز ليس إلا بداية لمزيد من النجاحات القادمة حيث يسعى الفريق الكويتي إلى الاستمرار في تحقيق المراكز المتقدمة في البطولات المقبلة خاصة في بطولة العالم التي ستقام في مدينة (ماكاو) في نهاية نوفمبر الجاري.
وأضاف الزنكي أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجاد والتفاني الذي بذله الفريق ونحن نعمل بجد على تطوير مهارات اللاعبين ونتيجة اليوم تثبت أننا على الطريق الصحيح معربا عن تقديره للاعبين على التزامهم وإصرارهم في هذه البطولة ورفع أسم الكويت عاليا في المحافل الرياضية الدولية.
وانطلقت البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على "كاسر الأمواج" للفئات المختلفة اليوم وانتهت بتتويج الفائزين وتنقسم البطولة إلى عدة فئات رئيسية.(النهاية)

س خ م



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