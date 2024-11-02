دوري اليد التمهيدي: القرين و السالمية يحققان الانتصار في ختام مباريات الأسبوع السادس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2-11 (كونا) -- حقق (القرين) اليوم السبت فوزا كبيرا على حساب (التضامن) بنتيجة 32/18 فيما حقق (السالمية) الفوز على (القادسية) بنتيجة 25/23 في ختام مباريات
الأسبوع السادس للدوري العام (التمهيدي) لكرة اليد الكويتي للموسم 2024/2025.
وعلى صالة الشيخ سعد العبدالله حقق (القرين) الفوز على حساب (التضامن) بنتيجة 32/18 في مباراة
كانت الأفضلية فيها لصالحه حيث أنهى الشوط الأول متفوقا 16/11 ليواصل أفضليته الواضحة بالشوط الثاني محققا انتصاره الثالث مقابل 3 هزائم فيما تعرض (التضامن) لخسارته السادسة على التوالي في الدوري.
وفي ثاني مباريات اليوم تمكن (السالمية) من تخطي عقبة (القادسية) وذلك بالفوز عليه بنتيجة 25/23 حيث أنهى (السالمية) الشوط الأول متقدما بالنتيجة 15/13 ليستمر تفوقه بالشوط الثاني ويحقق الفوز الخامس له مقابل تعادل واحد فيما تعرض (القادسية) للخسارة الرابعة مقابل انتصارين فقط.
وجاءت نتائج الاسبوع السادس للدوري على النحو التالي حيث انتصر (الصليبيخات) على (الساحل) 36/24 و (الفحيحيل) على (اليرموك) 30/26 و (النصر) على (خيطان) 34/33 فيما استمر تأجيل مبارايات ناديا (الكويت) و (كاظمة) لخضوعهما لمعسكرات استعدادية للمشاركة بالبطولة الآسيوية الـ 27 للأندية أبطال الدوري والمقرر إقامتها في الدوحة الشهر المقبل.
وبعد نهاية الاسبوع السادس سيتوقف الدوري العام لكرة اليد الكويتي حتى 13 نوفمبر المقبل (موعد استئناف مباريات الدوري للاسبوع السابع) بسبب التوقف الدولي. (النهاية)
ح م ش
MENAFN02112024000071011013ID1108844409
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