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دوري اليد التمهيدي: القرين و السالمية يحققان الانتصار في ختام مباريات الأسبوع السادس

11/2/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2-11 (كونا) -- حقق (القرين) اليوم السبت فوزا كبيرا على حساب (التضامن) بنتيجة 32/18 فيما حقق (السالمية) الفوز على (القادسية) بنتيجة 25/23 في ختام مباريات الأسبوع السادس للدوري العام (التمهيدي) لكرة اليد الكويتي للموسم 2024/2025.
وعلى صالة الشيخ سعد العبدالله حقق (القرين) الفوز على حساب (التضامن) بنتيجة 32/18 في مباراة كانت الأفضلية فيها لصالحه حيث أنهى الشوط الأول متفوقا 16/11 ليواصل أفضليته الواضحة بالشوط الثاني محققا انتصاره الثالث مقابل 3 هزائم فيما تعرض (التضامن) لخسارته السادسة على التوالي في الدوري.
وفي ثاني مباريات اليوم تمكن (السالمية) من تخطي عقبة (القادسية) وذلك بالفوز عليه بنتيجة 25/23 حيث أنهى (السالمية) الشوط الأول متقدما بالنتيجة 15/13 ليستمر تفوقه بالشوط الثاني ويحقق الفوز الخامس له مقابل تعادل واحد فيما تعرض (القادسية) للخسارة الرابعة مقابل انتصارين فقط.
وجاءت نتائج الاسبوع السادس للدوري على النحو التالي حيث انتصر (الصليبيخات) على (الساحل) 36/24 و (الفحيحيل) على (اليرموك) 30/26 و (النصر) على (خيطان) 34/33 فيما استمر تأجيل مبارايات ناديا (الكويت) و (كاظمة) لخضوعهما لمعسكرات استعدادية للمشاركة بالبطولة الآسيوية الـ 27 للأندية أبطال الدوري والمقرر إقامتها في الدوحة الشهر المقبل.
وبعد نهاية الاسبوع السادس سيتوقف الدوري العام لكرة اليد الكويتي حتى 13 نوفمبر المقبل (موعد استئناف مباريات الدوري للاسبوع السابع) بسبب التوقف الدولي. (النهاية)
ح م ش



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