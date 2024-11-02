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مخالفو الإقامة الأكثر في قائمة المضبوطين - جريدة الوطن السعودية

11/2/2024 2:32:05 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة الماضية عن تصدر مخالفي الإقامة قائمة المضبوطين بشكل مستمر حتى الأسبوع الماضي.
- المخالفون 21370.
- الإقامة 12274.
- أمن الحدود 5684.
- نظام العمل 3412.
المتسللون
- 1492 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %35 يمنيون.
- %61 إثيوبيون.
- %4 جنسيات أخرى.
- 34 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
- 15 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة.
الإجراءات
- 17543 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 15317 رجلا.
- 2226 امرأة.
- 10411 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 2439 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 12196 رحلوا.

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