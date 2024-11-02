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حملات للإرشاد الزراعي بمحافظات الباحة

11/2/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، الحملات الإرشادية في عدد من محافظات المنطقة. وأوضح مدير الفرع المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن انطلاق الحملات الإرشادية يُعد حدثًا مهمًا بالمنطقة يهدف إلى رفع الوعي لدى المزارعين والمربين والنحالين، وتعريفهم من خلال ورش العمل بأفضل الممارسات التي تسهم في تحسين وزيادة الإنتاج، وتقديم مختلف الخدمات الإرشادية لهم، وتوعيتهم بالأساليب الحديثة والمبتكرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وتقنيات وأجهزة الري على أسس علمية حديثة، في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن، داعيًا جميع المزراعين والمربين والنحالين لحضور الحملات والتفاعل معها، والاستفادة مما تقدمه من إرشادات في مجال القطاع الزراعي.
وأضاف أن الحملة تنفذ في محافظات بلجرشي والمندق والقرى على مدار 3 أيام خلال الفترة المسائية بواقع ساعتين يوميًا، يقدم خلالها 5 ورش عمل في معاملات الحصاد وما بعد الحصاد لمحصول التين واللوز، والصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وطرق تربية الأغنام، إضافة إلى ورشة طرق الاستفادة واستخدام المخلفات الزراعية والاستثمار في مشاريع الحمام والدجاج الرومي والأرانب.

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