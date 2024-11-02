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55.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11/2/2024 2:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 55.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 53.60 دينار لجهة البيع.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63.80 و49.30 دينار على التوالي.


وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 390 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 445 دينارا.


وأوضح علان أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية ضعيف باستثناء بعض الطلب على الأونصات والليرات لغايات الادخار، يقابله عرض شحيح وضعيف جدا.


وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند سعر 2736 دولارا للأونصة الواحدة.- (بترا)

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