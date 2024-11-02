إندونيسيا تحظر بيع هواتف جوجل بيكسل بعد الأيفون 16

حظرت إندونيسيا بيع جوجل بيكسل لعدم التزامها بمتطلبات المحتوى المحلي، وذلك بعد أيام من حظر بيع 16 في أكبر سوق للهواتف في جنوب شرق آسيا.



صرحت وزارة الصناعة الإندونيسية بأن هواتف جوجل لا يمكن تداولها حتى تلتزم بالقواعد التي تتطلب 40% من المحتوى المحلي في الهواتف المباعة داخل البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، فبري هندري أنطوني أريف، أن جوجل يجب أن تحصل على شهادة المحتوى المحلي قبل استئناف المبيعات. وأضاف: "تم وضع قاعدة المحتوى المحلي والسياسات ذات الصلة لتحقيق العدالة لجميع المستثمرين الذين يستثمرون في إندونيسيا، ولخلق قيمة مضافة وتعميق هيكل الصناعة هنا."



يأتي هذا الحظر بعد منع بيع iPhone 16 الأسبوع الماضي بسبب فشل شركة أبل في الوفاء بالتزام استثماري بقيمة 95 مليون دولار. تتطلب القواعد الإندونيسية من الشركات المصنعة للهواتف تصنيع الأجهزة، تطوير البرمجيات، أو الاستثمار في الابتكار المحلي لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.



وتتطلب اللوائح من شركات التكنولوجيا أن تكون 40% من مكونات الهواتف والأجهزة اللوحية محلية المصدر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التصنيع المحلي، تطوير البرمجيات، أو الاستثمار المباشر في مشاريع الابتكار.



ويمكن للشركات تلبية هذه المتطلبات بطرق مختلفة. على سبيل المثال، أنشأت سامسونج وشاومي مرافق تصنيع محلية، بينما اختارت أبل فتح أكاديميات للمطورين.



وتُعد هذه اللوائح جزءًا من سياسة صناعية أوسع في إندونيسيا تهدف إلى الاستفادة من سوق المستهلكين الكبير لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. الشركات التي تفشل في تحقيق هذه المعايير تواجه قيودًا على المبيعات.



ووفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint، لا تحتل جوجل ولا أبل مراكز ضمن أفضل خمس علامات تجارية للهواتف الذكية في إندونيسيا.