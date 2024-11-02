إندونيسيا تحظر بيع هواتف جوجل بيكسل بعد الأيفون 16

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حظرت إندونيسيا بيع هواتف جوجل بيكسل لعدم التزامها بمتطلبات المحتوى المحلي، وذلك بعد أيام من حظر بيع Iphone 16 في أكبر سوق للهواتف في جنوب شرق آسيا.
صرحت وزارة الصناعة الإندونيسية بأن هواتف جوجل لا يمكن تداولها حتى تلتزم بالقواعد التي تتطلب 40% من المحتوى المحلي في الهواتف المباعة داخل البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، فبري هندري أنطوني أريف، أن جوجل يجب أن تحصل على شهادة المحتوى المحلي قبل استئناف المبيعات. وأضاف: "تم وضع قاعدة المحتوى المحلي والسياسات ذات الصلة لتحقيق العدالة لجميع المستثمرين الذين يستثمرون في إندونيسيا، ولخلق قيمة مضافة وتعميق هيكل الصناعة هنا."
يأتي هذا الحظر بعد منع بيع iPhone 16 الأسبوع الماضي بسبب فشل شركة أبل في الوفاء بالتزام استثماري بقيمة 95 مليون دولار. تتطلب القواعد الإندونيسية من الشركات المصنعة للهواتف تصنيع الأجهزة، تطوير البرمجيات، أو الاستثمار في الابتكار المحلي لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.
وتتطلب اللوائح من شركات التكنولوجيا أن تكون 40% من مكونات الهواتف والأجهزة اللوحية محلية المصدر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التصنيع المحلي، تطوير البرمجيات، أو الاستثمار المباشر في مشاريع الابتكار.
ويمكن للشركات تلبية هذه المتطلبات بطرق مختلفة. على سبيل المثال، أنشأت سامسونج وشاومي مرافق تصنيع محلية، بينما اختارت أبل فتح أكاديميات للمطورين.
وتُعد هذه اللوائح جزءًا من سياسة صناعية أوسع في إندونيسيا تهدف إلى الاستفادة من سوق المستهلكين الكبير لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. الشركات التي تفشل في تحقيق هذه المعايير تواجه قيودًا على المبيعات.
ووفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint، لا تحتل جوجل ولا أبل مراكز ضمن أفضل خمس علامات تجارية للهواتف الذكية في إندونيسيا.
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