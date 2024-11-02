مسح ثقة المستثمرين في الأردن: تفاؤل ملحوظ رغم التحديات الاقتصادية العالمية

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، نتائج الجولة الثانية عشرة من مسح ثقة المستثمرين في الأردن، الذي يصدره المنتدى دوريًّا.



ويغطي المسح، الذي أجري خلال شهر أيلول الماضي الفترة ما بين أيلول 2023 وأيلول 2024، بهدف استطلاع رأي المستثمرين في الأردن حول البيئة الاستثمارية بشكل عام، وأثر مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بعد مرور قرابة عامين على بدء التنفيذ، كما يستطلع المسح رأي المستثمرين بمدى تأثر أعمالهم بالأحداث الإقليمية والعالمية التي نشهدها اليوم بشكل خاص.



وقد غطى المسح عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن مختلف القطاعات الاقتصادية، والصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، شملت نحو 574 مقابلة مكتملة مع أصحاب الشركات وقادة الأعمال.



وبينت نتائج المسح، أن ما نسبته 48.1 بالمئة من المستثمرين يتوقعون أن حجم تعاملاتهم الاقتصادية خلال السنة القادمة ستكون أفضل مما هي عليه الآن.

فيما يلاحظ أن القطاع الزراعي هو الأكثر تفاؤلاً بمستقبل نشاطه الاقتصادي وبنسبة 60 بالمئة ، يليه القطاع الخدمي بنسبة 48.8 بالمئة ، ثم القطاع الصناعي بنسبة 45.8 بالمئة .



وفيما يخصّ توقعات المستثمرين للوضع الاقتصادي في الأردن "بشكل عام" خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، فقد أظهرت النتائج أن المستثمرين متفائلون، إذ أشار ما نسبته 36.6 بالمئة إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل.



وحول مدى تأثر المستثمرين محليًّا بالأحداث العالمية والإقليمية، أشار الغالبية منهم67.8 بالمئة إلى أن أعمالهم قد تأثرت جراء الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج. فيما أشار 69.2 بالمئة من المستثمرين إلى عدم مواجهة أعمالهم أي معيقات فيما يتعلق بسلاسل التوريد.



وفيما يتعلق بقيام المستثمرين بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال تسعة الشهور الأولى من العام 2024.

فقد أظهرت نتائج المسح أن النسبة الأعلى منهم53.7 بالمئة قد حافظوا على أعمالهم كما هي، في حين ارتفعت نسبة من قاموا بتوسيع أعمالهم من المستثمرين إلى 17.8 بالمئة في الجولة الحالية مقارنة مع 14.5 بالمئة في الجولة السابقة.



وفيما يتعلق بمبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وآراء المستثمرين حول وجود تغيير بعد مرور عامين من بدء تنفيذها، أظهرت النتائج أن 57.8 بالمئة من المستثمرين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.



وفي التوصيات، أشار منتدى الاستراتيجيات إلى ضرورة العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق نمو قوي ومستدام وفق مساري التحديث الاقتصادي والإداري.



وأكد المنتدى ضرورة العمل على تشجيع إقبال الشركات المسجلة في الأردن على الإدراج في سوق عمال المالي، والإسراع في تنفيذ المبادرات المتعلقة به ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.



وأوصى المنتدى بضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام وفق مكوناته السبعة؛ لتعزيز النظرة الإيجابية لدى ما يزيد على نصف المستثمرين الذين لمسوا تغيرًا إيجابيًّا.



واختتم المنتدى توصياته، بالإشارة إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعلي للإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، والاستمرار بتنفيذ المبادرات المتبناة ضمن رؤى التحديث الاقتصادي والإداري، مع ضرورة تتبع الإنجاز في تنفيذ المبادرات، وقياس انعكاساتها على أداء الشركات، وعلى أداء الاقتصاد الوطني ككل.