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ليديا مصلح تنال لقب النخبة في بطولة آيلة للترايثلون

11/2/2024 2:31:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - توجت لاعبة المنتخب الوطني للترايثلون، ليديا مصلح، أمس الجمعة، بلقب فئة النخبة، في منافسات بطولة آيلة التطويرية من قبل الاتحاد الدولي للترايثلون والتي نظمتها رابطة الترايثلون الأردنية في منتجعات آيلة بمدينة العقبة.

وحظيت البطولة بمشاركة أكثر من 120 لاعبةٍ ولاعبٍ ضمن الفئات العمرية المختلفة ومثلوا 7 دول هي، السعودية وقطر والكويت وإيران وسورية ولبنان إضافةً إلى الأردن.

وجاءت "مصلح" في المركز الأول ونالت كأس النخبة على مستوى فئة السيدات بعد أن أنهت السباق بزمن بلغ ساعة و7 دقائق و24 ثانية.

وجاءت في المركز الثاني اللاعبة اللبنانية ليندزي نادر والتي قطعت مسافة السباق بزمن بلغ 1:7:40 ساعة وحلت لاعبة منتخبنا، مريم شعبان، في المركز الثالث بعد أن أنهت المنافسات بزمن بلغ 1:12:14 ساعة.

وضمن فئة النخبة على مستوى الرجال، فقد توج لاعب المنتخب السوري عدنان زكي في المركز الأول وحل مواطنه إيهاب خلوف في المركز الثاني وجاء ثالثاً مواطنهما سيزار شوماري.

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