ليديا مصلح تنال لقب النخبة في بطولة آيلة للترايثلون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
توجت لاعبة المنتخب الوطني للترايثلون، ليديا مصلح، أمس الجمعة، بلقب فئة النخبة، في منافسات بطولة آيلة التطويرية من قبل الاتحاد الدولي للترايثلون والتي نظمتها رابطة الترايثلون الأردنية في منتجعات آيلة بمدينة العقبة.
وحظيت البطولة بمشاركة أكثر من 120 لاعبةٍ ولاعبٍ ضمن الفئات العمرية المختلفة ومثلوا 7 دول هي، السعودية وقطر والكويت وإيران وسورية ولبنان إضافةً إلى الأردن.
وجاءت "مصلح" في المركز الأول ونالت كأس النخبة على مستوى فئة السيدات بعد أن أنهت السباق بزمن بلغ ساعة و7 دقائق و24 ثانية.
وجاءت في المركز الثاني اللاعبة اللبنانية ليندزي نادر والتي قطعت مسافة السباق بزمن بلغ 1:7:40 ساعة وحلت لاعبة منتخبنا، مريم شعبان، في المركز الثالث بعد أن أنهت المنافسات بزمن بلغ 1:12:14 ساعة.
وضمن فئة النخبة على مستوى الرجال، فقد توج لاعب المنتخب السوري عدنان زكي في المركز الأول وحل مواطنه إيهاب خلوف في المركز الثاني وجاء ثالثاً مواطنهما سيزار شوماري.
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