إيمان خليف بإطلالة مختلفة على غلاف مجلة عالمية (صور)

عبر إطلالة مختلفة تصدرت الملاكمة الجزائرية الأولمبية، إيمان خليف، غلاف مجلة Vogue العالمية في نسختها العربية لشهر نوفمبر الجاري.



وتمكنت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من حصد الميدالية الذهبية ف





ي نهائي وزن أقل من 66 كيلوغراماً للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



وحمل غلاف الإصدار الجديد للمجلة صورة للبطلة الجزائرية وهي ترتدي معطف جلد أسود وبصحبة الصورة عنوان: "ضربة مبهرة من بطلة رياضية.. إيمان خليف صُنع في العالم العربي".

وتعد مجلة Vogue في نسختها العربية من أهم وأبرز مجلات الموضة والأزياء، وتهدف لتسليط الضوء على أبرز المبدعين في الدول العربية بمحتوى يتماشى مع الثقافة المحلية.



وأشارت المجلة إلى الإنجاز التاريخي للملاكمة الجزائرية في أولمبياد باريس هذا العام، الذي لم يأتِ دون تحديات، فبعد أن هزمت خليف الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني، التي انسحبت من المباراة بعد 46 ثانية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وجدت الملاكمة الجزائرية نفسها وسط عاصفة سياسية تتعلق بجنسها.









وفي حديثها عن هذا الجدل، قالت إيمان خليف للمجلة: "رغم فوزي بالميدالية الذهبية، فإن تلك الحادثة كانت بمثابة حياة كاملة، كانت التجارب متعددة ومتنوعة في حادثة واحدة منعزلة واستطعت تجاوز كل ذلك بفضل إيماني بالله وبنفسي وبحلمي ودون هذه التحديات، لما أصبحت بطلة".

كذلك تناولت خليف تفاصيل عن التحديات الاجتماعية الصعبة التي رافقتها خلال فترة التنشئة قائلة: "كنت أبيع الخبز على جانب الطريق، وأجمع البلاستيك والألمنيوم والحديد لأدخر المال للوصول إلى صالة الألعاب الرياضية والعودة، وكان مدربي محمد شعاوة دائمًا يقول لي إنني في يوم من الأيام سأكون بطلة أولمبية، لقد علمني أهمية وقيمة ذلك وضحيت في العديد من الجوانب، في حياتي الشخصية، وتعليمي، فعلت كل شيء للوصول إلى القمة".



وأشارت المجلة إلى حضور إيمان خليف مؤخرًا أول عرض أزياء لها، وهو عرض بوتيغا فينيتا ضمن أسبوع الموضة في ميلانو ما يكلل مسيرتها الاستثنائية التي جعلتها بطلة وطنية في الجزائر ومصدر إلهام للفتيات كامرأة مسلمة وجزائرية ألهمت جيلًا جديدًا يتحدى الصور النمطية ويكسر الحواجز.