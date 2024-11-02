إيمان خليف بإطلالة مختلفة على غلاف مجلة عالمية (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبر إطلالة مختلفة تصدرت الملاكمة الجزائرية الأولمبية، إيمان خليف، غلاف مجلة Vogue العالمية في نسختها العربية لشهر نوفمبر الجاري.
وتمكنت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من حصد الميدالية الذهبية ف
ي نهائي وزن أقل من 66 كيلوغراماً للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وحمل غلاف الإصدار الجديد للمجلة صورة للبطلة الجزائرية وهي ترتدي معطف جلد أسود وبصحبة الصورة عنوان: "ضربة مبهرة من بطلة رياضية.. إيمان خليف صُنع في العالم العربي".
وتعد مجلة Vogue في نسختها العربية من أهم وأبرز مجلات الموضة والأزياء، وتهدف لتسليط الضوء على أبرز المبدعين في الدول العربية بمحتوى يتماشى مع الثقافة المحلية.
وأشارت المجلة إلى الإنجاز التاريخي للملاكمة الجزائرية في أولمبياد باريس هذا العام، الذي لم يأتِ دون تحديات، فبعد أن هزمت خليف الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني، التي انسحبت من المباراة بعد 46 ثانية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وجدت الملاكمة الجزائرية نفسها وسط عاصفة سياسية تتعلق بجنسها.
وفي حديثها عن هذا الجدل، قالت إيمان خليف للمجلة: "رغم فوزي بالميدالية الذهبية، فإن تلك الحادثة كانت بمثابة حياة كاملة، كانت التجارب متعددة ومتنوعة في حادثة واحدة منعزلة واستطعت تجاوز كل ذلك بفضل إيماني بالله وبنفسي وبحلمي ودون هذه التحديات، لما أصبحت بطلة".
كذلك تناولت خليف تفاصيل عن التحديات الاجتماعية الصعبة التي رافقتها خلال فترة التنشئة قائلة: "كنت أبيع الخبز على جانب الطريق، وأجمع البلاستيك والألمنيوم والحديد لأدخر المال للوصول إلى صالة الألعاب الرياضية والعودة، وكان مدربي محمد شعاوة دائمًا يقول لي إنني في يوم من الأيام سأكون بطلة أولمبية، لقد علمني أهمية وقيمة ذلك وضحيت في العديد من الجوانب، في حياتي الشخصية، وتعليمي، فعلت كل شيء للوصول إلى القمة".
وأشارت المجلة إلى حضور إيمان خليف مؤخرًا أول عرض أزياء لها، وهو عرض بوتيغا فينيتا ضمن أسبوع الموضة في ميلانو ما يكلل مسيرتها الاستثنائية التي جعلتها بطلة وطنية في الجزائر ومصدر إلهام للفتيات كامرأة مسلمة وجزائرية ألهمت جيلًا جديدًا يتحدى الصور النمطية ويكسر الحواجز.
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