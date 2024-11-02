وقف وحيداً.. حزن رونالدو بعد التعادل مع الهلال (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فشل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في قيادة فريقه إلى كسر السلسلة السلبية التي لازمته كلما واجه الهلال في المسابقات المحلية، وذلك بعدما حسم التعادل قمة الجولة التاسعة من دوري المحترفين (1 ـ 1) اليوم الجمعة.
واستضاف النصر، ثالث ترتيب دوري روشن، غريمه الهلال، الذي تفوق عليه في كل المسابقات خلال العام الماضي، لكن الصربي سافيتش، حرم رفاق رونالدو من الثأر رياضياً من بطل الثلاثية في الموسم الماضي بخطفه هدف التعادل في آخر ربع ساعة من المباراة.
وبجانب ظهوره بمردود متواضع في الديربي، وحصوله على بطاقة صفراء، وكثرة احتجاجاته على حكم المباراة، بدا الحزن واضحاً على ملامح رونالدو عند نهاية المباراة، إذ ظهر وحيداً في مشهد مشابه لما كان عليه خلال نهائي كأس الملك في مايو الماضي بخسارة النصر بركلات الترجيح.
ومنذ انتقال رونالدو إلى الفريق في 2023، لم يحقق النصر أي فوز على الهلال حيث خسر تقريباً كل المواجهات التي كانت حاسمة وآخرها نهائي كأس السوبر في أغسطس الماضي في النهائي (4 ـ 1).
وكان رونالدو تسبب في خروج فريقه مبكراً من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء الماضي بالخسارة أمام التعاون بهدف دون رد، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عندما كان النصر يملك فرصة سانحة للتعديل.
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