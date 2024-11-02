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وقف وحيداً.. حزن رونالدو بعد التعادل مع الهلال (فيديو)

11/2/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فشل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في قيادة فريقه إلى كسر السلسلة السلبية التي لازمته كلما واجه الهلال في المسابقات المحلية، وذلك بعدما حسم التعادل قمة الجولة التاسعة من دوري المحترفين (1 ـ 1) اليوم الجمعة.


واستضاف النصر، ثالث ترتيب دوري روشن، غريمه الهلال، الذي تفوق عليه في كل المسابقات خلال العام الماضي، لكن الصربي سافيتش، حرم رفاق رونالدو من الثأر رياضياً من بطل الثلاثية في الموسم الماضي بخطفه هدف التعادل في آخر ربع ساعة من المباراة.


وبجانب ظهوره بمردود متواضع في الديربي، وحصوله على بطاقة صفراء، وكثرة احتجاجاته على حكم المباراة، بدا الحزن واضحاً على ملامح رونالدو عند نهاية المباراة، إذ ظهر وحيداً في مشهد مشابه لما كان عليه خلال نهائي كأس الملك في مايو الماضي بخسارة النصر بركلات الترجيح.

ومنذ انتقال رونالدو إلى الفريق في 2023، لم يحقق النصر أي فوز على الهلال حيث خسر تقريباً كل المواجهات التي كانت حاسمة وآخرها نهائي كأس السوبر في أغسطس الماضي في النهائي (4 ـ 1).


وكان رونالدو تسبب في خروج فريقه مبكراً من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء الماضي بالخسارة أمام التعاون بهدف دون رد، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عندما كان النصر يملك فرصة سانحة للتعديل.

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