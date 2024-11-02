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لاعب الأرجنتين: ميسي شعر بأنه عبء على المنتخب

11/2/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشف خافيير باستوري لاعب باريس سان جيرمان، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق ومنتخب الأرجنتين، مر بأوقات صعبة حين قرر اعتزال اللعب الدولي، قبل أن يعود ويقود بلاده للفوز بكوبا أميركا وكأس العالم.

وخسر ميسي نهائي كوبا أميركا مرتين قبل أن يعود ويحقق لقبه الأول دوليا في 2021 بكوبا أميركا، وتبعه بلقب كأس العالم 2022، ثم حقق اللقب الثاني بالبطولة القارية في 2024.

وقال باستوري في تصريحات لشبكة "ريليفو" الإسبانية: ميسي عانى كثيرًا، أمضينا أيامًا في غرفة تبديل الملابس في حالة سيئة، لم يكن ميسي فقط، الجميع لم يكن سعيدًا.

وأضاف: كنت معه حين قرر اعتزال اللعب الدولي، شعر وقتها وكأنه عبء على المنتخب، لقد ظن أن كل شيء يحدث بسببه، إنه شخص متواضع للغاية، وهذا ما كان يؤلمنا بشكل أكبر، يخسر ويمضي أسابيع دون التحدث لأي شخص.

وزاد: لقد لعب مع المنتخب الوطني لمدة 20 عامًا دون الفوز بأي شيء في 12 سنة، ولكنه استمر وحصل على المكافأة المثالية.

ويلعب ميسي مع إنتر ميامي الأميركي حالياً، ورفض التأكيد على إمكانية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

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