تحذير لمستخدمي الأيفون.. أنتم مستهدفون بهجمات إلكترونية

أطلقت تقارير أمنية حديثة تحذيرات جديدة لمستخدمي أجهزة الأيفون بعد الكشف عن هجمات سيبرانية تستهدف الأجهزة عبر أدوات متقدمة. ورغم أن أجهزة Apple تُعد أكثر أماناً من أجهزة أندرويد، إلا أنها ليست محصنة ضد الاختراقات. ووفقاً للتقرير، فإن إعادة التشغيل الدورية يمكن أن تكون أفضل وسيلة وقائية لمستخدمي أجهزة آبل.



البرنامج التجسسي "LightSpy"، الذي ظهر سابقاً في الأخبار، عاد للواجهة مجدداً حيث حذرت شركة ThreatFabric من تحديث قدراته إلى 28 مكونًا إضافيًا، من ضمنها 7 مكونات تملك قدرات تدميرية، بإمكانها إحداث خلل في عملية بدء تشغيل الجهاز.

ويستهدف هذا البرنامج الإصدارات القديمة من نظام iOS غير المحدّثة، ويستغل ثغرات معروفة مثل CVE-2020-9802 في متصفح Safari للحصول على الوصول الأولي وCVE-2020-3837 لتصعيد الامتيازات على الجهاز.



ووفقاً للباحثين، تستغل الهجمات نقاط الضعف هذه لتنفيذ عمليات "jailbreak" على الأجهزة المستهدفة، مما يسمح للمهاجمين بالتحكم الكامل في الجهاز. يُعتقد أن الهجمات تستهدف ضحايا في الصين وهونغ كونغ، مع عدم وجود مؤشرات على انتشارها في مناطق أخرى حتى الآن، ولكن هذا قد يتغير في أي وقت.



قدرات تدميرية جديدة

وحذرت ثريت فابرك من أن القدرات التدميرية الجديدة لـ LightSpy قد تؤدي إلى منع الجهاز المخترق من إعادة التشغيل، كما يمكن للمكونات المضافة حذف بيانات الاتصال أو تعطيل الجهاز عبر مسح ملفات النظام الأساسية. وتشير الشركة إلى أن ذلك قد يكون لتمكين المهاجمين من محو أي آثار للاختراق.



يُمكن للبرنامج التجسسي الوصول إلى بيانات حساسة مثل الصور، والتسجيلات الصوتية، وسجل المكالمات، وسجلات الرسائل على تطبيقات مثلواتساب وتلغرام حتى الرسائل المشفرة يمكن للمهاجم الوصول إليها عبر التحكم في أحد الطرفين المتصلين.



توصيات الأمان

ينصح الباحثون بضرورة تحديث أجهزة الآيفون إلى أحدث الإصدارات المتاحة من iOS لحماية الأجهزة من استغلال الثغرات الأمنية المعروفة. يُذكر أن الهجمات غالباً ما تعتمد على استدراج المستخدمين إلى مواقع خبيثة تُعرف باسم "مواقع الإغراء"، التي تُصمم لاستهداف مجموعات معينة من الضحايا.



وأكدت ثريت فابر أن إعادة تشغيل الجهاز بانتظام يمكن أن يساعد في الحد من كمية المعلومات التي يتمكن المهاجمون من سرقتها، رغم أنها لن تمنع إصابة الجهاز مجدداً.