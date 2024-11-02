مستحضرات تجميل أوروبية تسبب العقم والسرطان

أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيمياوية (ECHA) عثورها على آثار لمواد كيمياوية خطرة في المئات من المباعة في أوروبا.



ومن بين 4500 فحصتها الوكالة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وأبريل (نيسان) 2024 في 13 دولة أوروبية، ظهرت في 285 (6%) منتجاً آثار لهذه المواد المحظورة، بسبب تأثيرها الضار على الصحة، حسب ما أشارت المؤسسة، التي تتخذ من هلسنكي في فنلندا مقراً لها.



ومن بين المنتجات المعنية محددات عيون وأقلام شفاه وأقنعة للشعر، وفق المؤسسة.



والمواد التي عثر عليها محظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم، بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وبموجب تشريعات أوروبية، لأن التعرض لها يضر بالخصوبة، ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



ودققت المؤسسة في قائمة المكونات التي تظهر على المنتجات، وأشارت إلى أن هذه الطريقة "يمكن للمستهلكين استخدامها بسهولة".



وأوضحت أن "الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من السوق".



وأجريت عمليات التدقيق في النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وايسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد. وكالات

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