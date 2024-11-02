مستحضرات تجميل أوروبية تسبب العقم والسرطان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيمياوية (ECHA) عثورها على آثار لمواد كيمياوية خطرة في المئات من مستحضرات التجميل المباعة في أوروبا.
ومن بين 4500 منتج فحصتها الوكالة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وأبريل (نيسان) 2024 في 13 دولة أوروبية، ظهرت في 285 (6%) منتجاً آثار لهذه المواد المحظورة، بسبب تأثيرها الضار على الصحة، حسب ما أشارت المؤسسة، التي تتخذ من هلسنكي في فنلندا مقراً لها.
ومن بين المنتجات المعنية محددات عيون وأقلام شفاه وأقنعة للشعر، وفق المؤسسة.
والمواد التي عثر عليها محظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم، بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وبموجب تشريعات أوروبية، لأن التعرض لها يضر بالخصوبة، ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
ودققت المؤسسة في قائمة المكونات التي تظهر على المنتجات، وأشارت إلى أن هذه الطريقة "يمكن للمستهلكين استخدامها بسهولة".
وأوضحت أن "الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من السوق".
وأجريت عمليات التدقيق في النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وايسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد. وكالات
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