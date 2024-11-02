النساء قادرات على شم رائحة القلق

البشر قادرون على "شم" مشاعر بعضهم بعضا، لكن كيفية حدوث ذلك لا تزال غامضة.

الحواس الشمية تلعب دورًا أعمق في حياتنا مما قد نتوقع، إذ لا ترتبط فقط بتقديرنا للطعام والطبيعة، بل تسهم أيضا في تواصلنا مع الآخرين.



على سبيل المثال، عندما فقدت الأثرية الأمريكية كريسي كيلي، المقيمة في المملكة المتحدة، حاسة الشم نتيجة عدوى فيروسية، شعرت كأنها انفصلت عن العالم، معتبرةً أن فقدان الشم يعد حرمانا من المشاركة الكاملة في الحياة اليومية، ومن هنا أسست منظمة خيرية لمساعدة من يعانون فقدان حاسة الشم.





وأكدت أبحاث حديثة أهمية الشم في التواصل الاجتماعي، إذ أجريت دراسة عام 2023 كشفت أننا نستطيع استشعار مشاعر مثل الخوف أو القلق عبر الروائح، وأن هذه الروائح تؤثر على حالتنا العاطفية.



كما أظهرت دراسة أخرى أن الأشخاص ذوي الحاسة الشمية القوية يميلون لامتلاك علاقات اجتماعية أوسع وعدد أكبر من الأصدقاء.



ويعزو العلماء ذلك إلى قدرة البشر على التقاط الروائح التي تُعتبر غير مدركة على مستوى الوعي، مثل الروائح التي تصدر من جسم الأشخاص بعد مصافحة الأيدي.

وأثبتت الدراسات أن الرائحة تلعب دورا في التعرف على الأقارب والتواصل مع الأصدقاء.



على سبيل المثال، معظم الأمهات الجدد يستطعن التعرف على أطفالهن من خلال الرائحة بعد دقائق فقط من اللقاء، والعكس صحيح بالنسبة للأطفال الذين يستطيعون تمييز رائحة أمهاتهم.



ووجدت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين يتمتعون بحاسة شمية حادة يميلون للشعور بارتياح أكبر عند التواصل مع أشخاص لهم روائح جسدية مشابهة، وهو ما قد يفسر انجذابنا نحو الأشخاص الذين نتشارك معهم بعض الصفات الجينية.



أما فيما يتعلق بالمشاعر فقد كشفت تجربة أجريت في هولندا أن التعرض لرائحة الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة قد يرفع من معنويات الآخرين.



وأظهرت دراسة أخرى أن النساء أكثر حساسية تجاه رائحة قلق الرجال، إذ تزيد من مشاعر عدم الثقة لديهن، وقد يرجع ذلك إلى دورهن التقليدي في توفير الرعاية في حالات الضيق.



لا يزال العلماء يواجهون تحديات في تحديد كيفية معالجة هذه الروائح في الدماغ وكيف تؤثر على تصرفاتنا، ويستمر البحث لفهم الجزيئات المسؤولة عن التواصل الشمي. وكالات

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