تحسينات جديدة من إنستغرام على الرسائل المباشرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إنستغرام عن تحديث جديد لخاصية الرسائل المباشرة (DMs) يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين الذين يتلقون كميات كبيرة من الرسائل، مثل المبدعين والمؤثرين.
ويتضمن التحدي أدوات جديدة تُمكّن المستخدمين من فرز وتصفية "طلبات الرسائل"-أي تلك التي لا تصل إلى صندوق الوارد الرئيسي-بناءً على معايير يحددها المستخدم.
تتيح هذه الأدوات للمستخدمين فرز وتصفية طلبات الرسائل حسب عدد المتابعين، الحسابات الموثقة، العلامات التجارية، المبدعين، وعوامل أخرى. يهدف ذلك إلى مساعدة المبدعين في تحديد الرسائل ذات الأولوية العالية التي قد تستحق الرد نظرًا لتأثيرها المحتمل على أعمالهم وعلاقاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة مجلد جديد بعنوان "الردود على القصص" لجعل الردود على القصص متاحة في مكان واحد.
أوضحت الشركة أن هذه التغييرات جاءت بعد استماعها لآراء المبدعين حول العالم الذين أشاروا إلى صعوبة إدارة رسائلهم المباشرة.
قال رئيس إنستغرام، آدم موسيري، في منشور على الشبكة الاجتماعية: "عند الذهاب إلى صندوق طلبات الرسائل، قد يكون الأمر مربكًا للغاية. لذا، قمنا بإضافة طرق لتصفية هذه الطلبات لرؤية ما تبحث عنه فقط." وأضاف: "لا يزال هناك الكثير لتحسين صندوق الوارد للمبدعين والطلبات، لكن نأمل أن تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح."
وستظهر خيارات "الفرز والتصفية" في نافذة فوق صندوق الوارد، حيث يمكن للمستخدمين اختيار فرز الطلبات حسب الأحدث أو حسب عدد متابعي المرسل، مما يساعد في تسليط الضوء على الرسائل التي قد تكون من مبدعين آخرين أو علامات تجارية تتواصل بشأن صفقات تجارية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تحديد أو إلغاء تحديد خيارات أخرى لتضييق ما يتم عرضه بناءً على عوامل مثل ما إذا كان الحساب موثقًا، حسابًا تجاريًا، حساب مبدع، أو تلك التي لديها عدد معين من المشتركين، والمزيد.
تقول إنستغرام إنها ستواصل الاستثمار في تحسين الرسائل المباشرة مع مرور الوقت.
تأتي هذه التغييرات بعد تحسينات أخرى متعلقة بصندوق الوارد أجرتها شركة ميتا في وقت سابق من هذا الأسبوع على واتساب، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن تصفية محادثاتهم عبر قوائم مخصصة.
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