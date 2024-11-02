تحسينات جديدة من إنستغرام على الرسائل المباشرة

أعلنت إنستغرام عن تحديث جديد لخاصية الرسائل المباشرة (DMs) يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين الذين يتلقون كميات كبيرة من الرسائل، مثل المبدعين والمؤثرين.

ويتضمن التحدي أدوات جديدة تُمكّن المستخدمين من فرز وتصفية "طلبات الرسائل"-أي تلك التي لا تصل إلى صندوق الوارد الرئيسي-بناءً على معايير يحددها المستخدم.



تتيح هذه الأدوات للمستخدمين فرز وتصفية طلبات الرسائل حسب عدد المتابعين، الحسابات الموثقة، العلامات التجارية، المبدعين، وعوامل أخرى. يهدف ذلك إلى مساعدة المبدعين في تحديد الرسائل ذات الأولوية العالية التي قد تستحق الرد نظرًا لتأثيرها المحتمل على أعمالهم وعلاقاتهم.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة مجلد جديد بعنوان "الردود على القصص" لجعل الردود على القصص متاحة في مكان واحد.



أوضحت الشركة أن هذه التغييرات جاءت بعد استماعها لآراء المبدعين حول العالم الذين أشاروا إلى صعوبة إدارة رسائلهم المباشرة.



قال رئيس إنستغرام، آدم موسيري، في منشور على الشبكة الاجتماعية: "عند الذهاب إلى صندوق طلبات الرسائل، قد يكون الأمر مربكًا للغاية. لذا، قمنا بإضافة طرق لتصفية هذه الطلبات لرؤية ما تبحث عنه فقط." وأضاف: "لا يزال هناك الكثير لتحسين صندوق الوارد للمبدعين والطلبات، لكن نأمل أن تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح."



وستظهر خيارات "الفرز والتصفية" في نافذة فوق صندوق الوارد، حيث يمكن للمستخدمين اختيار فرز الطلبات حسب الأحدث أو حسب عدد متابعي المرسل، مما يساعد في تسليط الضوء على الرسائل التي قد تكون من مبدعين آخرين أو علامات تجارية تتواصل بشأن صفقات تجارية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تحديد أو إلغاء تحديد خيارات أخرى لتضييق ما يتم عرضه بناءً على عوامل مثل ما إذا كان الحساب موثقًا، حسابًا تجاريًا، حساب مبدع، أو تلك التي لديها عدد معين من المشتركين، والمزيد.

تقول إنستغرام إنها ستواصل الاستثمار في تحسين الرسائل المباشرة مع مرور الوقت.



تأتي هذه التغييرات بعد تحسينات أخرى متعلقة بصندوق الوارد أجرتها شركة ميتا في وقت سابق من هذا الأسبوع على واتساب، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن تصفية محادثاتهم عبر قوائم مخصصة.