ميتا تطور يدًا روبوتية بقدرات اللمس والإحساس - فيديو

تخطو شركة ميتا خطوة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي المتجسد من خلال تطوير يد روبوتية قادرة على اللمس والإحساس.

وبالتعاون مع شركتي GelSight وWonik Robotics، تعمل ميتا على نشر مجموعة جديدة من المستشعرات اللمسية التي ستساعد الذكاء الاصطناعي على فهم العالم المادي بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

وتؤمن ميتا بأن الروبوتات لتكون مفيدة حقًا، يجب أن لا تقتصر على أداء المهام الفيزيائية فحسب، بل يجب أيضًا أن تفسر وتتفاعل مع محيطها بشكل طبيعي كما يفعل الإنسان.

مؤخرًا، قدمت ميتا مجموعة من التقنيات المصممة لتعزيز براعة الروبوتات وقدرتها على الإحساس باللمس، بما في ذلك منصات Meta Sparsh وMeta Digit 360 وMeta Digit Plexus.



في قلب هذا التطور يأتي مستشعر Meta Digit 360، وهو مستشعر لمسي على شكل طرف الإصبع قادر على التقاط بيانات اللمس بدقة تماثل دقة الإنسان. ستقوم شركة GelSight، المعروفة بتقدمها في مجال الذكاء اللمسي، بتصنيع Digit 360، الذي يهدف إلى تزويد باحثي الذكاء الاصطناعي بأدوات غير مسبوقة لنمذجة الخصائص الفيزيائية للأشياء وتحسين التفاعلات بين الإنسان والروبوت.



ويعتمد البشر بشكل كبير على اللمس في العديد من المهام اليومية. لكن بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، كانت التفاعلات الفيزيائية تمثل تحديًا. تسعى ميتا إلى تغيير ذلك من خلال مستشعر Digit 360، وهو جهاز مزود بـ18 ميزة استشعارية يمكنها اكتشاف حتى أدق التشوهات، مثل انحناء كرة التنس أو وخزة الإبرة، بحساسية استثنائية.

وبفضل عدسة بصرية متخصصة قادرة على تسجيل قوى تصل إلى 1 ملي نيوتن وتفاصيل مكانية تصل إلى 7 ميكرون، يمثل Digit 360 قفزة نوعية في إدراك الروبوتات.



ويتضمن Digit 360 أيضًا ذكاءً اصطناعيًا مدمجًا يعالج المعلومات محليًا، مستوحى من القوس الانعكاسي الموجود في البشر والحيوانات. هذا يعني أن المستشعر يمكنه الاستجابة بسرعة لأنواع مختلفة من المدخلات، مثل وخزة الإبرة أو انحناء كرة التنس، مما يحاكي استجابة إصبع الإنسان. يمكن أن يكون لهذا الابتكار تطبيقات واسعة في مجال الروبوتات، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من التفاعل مع بيئته بطريقة تشبه اللمس البشري.



من خلال شراكتها مع GelSight، ستقدم ميتا جهاز Digit 360 للمجتمع البحثي العالمي في العام المقبل.

وتمتد إمكانيات الجهاز إلى ما هو أبعد من الروبوتات؛ فقد يكون له دور حيوي في مجالات مثل الطب والأطراف الصناعية والواقع الافتراضي والتواجد عن بُعد. على سبيل المثال، في البيئات الافتراضية، قد يسمح Digit 360 للمستخدمين بالتفاعل مع الأشياء ليس فقط بصريًا، بل من خلال إحساس رقمي باللمس، مما يجعل تفاعلاتهم أكثر واقعية.



لتكامل اللمس مع الحركة، قدمت ميتا أيضًا منصة Meta Digit Plexus، وهي منصة تجمع بين الأجهزة والبرمجيات لربط المستشعرات اللمسية بأنظمة التحكم الروبوتية. تخيل التواصل المعقد ليد الإنسان مع الدماغ-إشارات اللمس التي تؤثر على كيفية تحرك الأصابع وتفاعلها. تهدف Plexus إلى تقديم مستوى مشابه من التغذية الراجعة الدقيقة لليد الروبوتية. من خلال دمج مستشعرات مثل Digit 360، تأمل منصة ميتا في تمكين الروبوتات من التكيف في الوقت الحقيقي مع الأشياء التي تتعامل معها، واتخاذ قرارات حول كيفية الإمساك أو التحريك.



وانضمت شركة Wonik Robotics الكورية الجنوبية إلى ميتا لاستخدام هذه التقنيات في تطوير الجيل القادم من يد Allegro-وهي يد روبوتية مجهزة بمستشعرات لمسية تعتمد على منصة Digit Plexus من ميتا.

ومن المقرر إطلاق يد Allegro في العام المقبل، وستوفر أداة متقدمة للباحثين الذين يعملون على جعل الروبوتات أكثر استجابة ومهارة في المهام الدقيقة، بدءًا من تجميع المكونات المعقدة وصولًا إلى إجراء عمليات جراحية قد تنقذ الحياة في مجال الرعاية الصحية.



ولا تقتصر تطورات ميتا على اللمس فحسب؛ بل تمثل جهدًا أوسع لجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي شركاء أكثر قدرة في الأنشطة البشرية اليومية. لدفع هذا الطموح قدمًا، قدمت ميتا معيار PARTNR-وهو إطار عمل موحد لتقييم كيفية تخطيط الروبوتات والتفكير في البيئات التعاونية. تم تصميم PARTNR للمساعدة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي عبر 100,000 مهمة تحاكي الأنشطة المنزلية الواقعية، مما يوفر مسارًا نحو روبوتات ليست مجرد أدوات تفاعلية، بل شركاء حقيقيين يمكنهم العمل جنبًا إلى جنب مع الناس بأمان وكفاءة.



ويستفيد PARTNR أيضًا من Habitat 3.0، وهو محاكي سريع وواقعي يمكّن الباحثين من اختبار وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في بيئات تشبه المنازل. ويسمح ذلك بإجراء تقييمات واسعة النطاق للتعاون بين الإنسان والروبوت دون المخاطر المرتبطة بالتجارب الفيزيائية. تالاصطناعي على توليد النصوص