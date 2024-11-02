ميتا تطور يدًا روبوتية بقدرات اللمس والإحساس - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تخطو شركة ميتا خطوة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي المتجسد من خلال تطوير يد روبوتية قادرة على اللمس والإحساس.
وبالتعاون مع شركتي GelSight وWonik Robotics، تعمل ميتا على نشر مجموعة جديدة من المستشعرات اللمسية التي ستساعد الذكاء الاصطناعي على فهم العالم المادي بطرق لم تكن ممكنة من قبل.
وتؤمن ميتا بأن الروبوتات لتكون مفيدة حقًا، يجب أن لا تقتصر على أداء المهام الفيزيائية فحسب، بل يجب أيضًا أن تفسر وتتفاعل مع محيطها بشكل طبيعي كما يفعل الإنسان.
مؤخرًا، قدمت ميتا مجموعة من التقنيات المصممة لتعزيز براعة الروبوتات وقدرتها على الإحساس باللمس، بما في ذلك منصات Meta Sparsh وMeta Digit 360 وMeta Digit Plexus.
في قلب هذا التطور يأتي مستشعر Meta Digit 360، وهو مستشعر لمسي على شكل طرف الإصبع قادر على التقاط بيانات اللمس بدقة تماثل دقة الإنسان. ستقوم شركة GelSight، المعروفة بتقدمها في مجال الذكاء اللمسي، بتصنيع Digit 360، الذي يهدف إلى تزويد باحثي الذكاء الاصطناعي بأدوات غير مسبوقة لنمذجة الخصائص الفيزيائية للأشياء وتحسين التفاعلات بين الإنسان والروبوت.
ويعتمد البشر بشكل كبير على اللمس في العديد من المهام اليومية. لكن بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، كانت التفاعلات الفيزيائية تمثل تحديًا. تسعى ميتا إلى تغيير ذلك من خلال مستشعر Digit 360، وهو جهاز مزود بـ18 ميزة استشعارية يمكنها اكتشاف حتى أدق التشوهات، مثل انحناء كرة التنس أو وخزة الإبرة، بحساسية استثنائية.
وبفضل عدسة بصرية متخصصة قادرة على تسجيل قوى تصل إلى 1 ملي نيوتن وتفاصيل مكانية تصل إلى 7 ميكرون، يمثل Digit 360 قفزة نوعية في إدراك الروبوتات.
ويتضمن Digit 360 أيضًا ذكاءً اصطناعيًا مدمجًا يعالج المعلومات محليًا، مستوحى من القوس الانعكاسي الموجود في البشر والحيوانات. هذا يعني أن المستشعر يمكنه الاستجابة بسرعة لأنواع مختلفة من المدخلات، مثل وخزة الإبرة أو انحناء كرة التنس، مما يحاكي استجابة إصبع الإنسان. يمكن أن يكون لهذا الابتكار تطبيقات واسعة في مجال الروبوتات، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من التفاعل مع بيئته بطريقة تشبه اللمس البشري.
من خلال شراكتها مع GelSight، ستقدم ميتا جهاز Digit 360 للمجتمع البحثي العالمي في العام المقبل.
وتمتد إمكانيات الجهاز إلى ما هو أبعد من الروبوتات؛ فقد يكون له دور حيوي في مجالات مثل الطب والأطراف الصناعية والواقع الافتراضي والتواجد عن بُعد. على سبيل المثال، في البيئات الافتراضية، قد يسمح Digit 360 للمستخدمين بالتفاعل مع الأشياء ليس فقط بصريًا، بل من خلال إحساس رقمي باللمس، مما يجعل تفاعلاتهم أكثر واقعية.
لتكامل اللمس مع الحركة، قدمت ميتا أيضًا منصة Meta Digit Plexus، وهي منصة تجمع بين الأجهزة والبرمجيات لربط المستشعرات اللمسية بأنظمة التحكم الروبوتية. تخيل التواصل المعقد ليد الإنسان مع الدماغ-إشارات اللمس التي تؤثر على كيفية تحرك الأصابع وتفاعلها. تهدف Plexus إلى تقديم مستوى مشابه من التغذية الراجعة الدقيقة لليد الروبوتية. من خلال دمج مستشعرات مثل Digit 360، تأمل منصة ميتا في تمكين الروبوتات من التكيف في الوقت الحقيقي مع الأشياء التي تتعامل معها، واتخاذ قرارات حول كيفية الإمساك أو التحريك.
وانضمت شركة Wonik Robotics الكورية الجنوبية إلى ميتا لاستخدام هذه التقنيات في تطوير الجيل القادم من يد Allegro-وهي يد روبوتية مجهزة بمستشعرات لمسية تعتمد على منصة Digit Plexus من ميتا.
ومن المقرر إطلاق يد Allegro في العام المقبل، وستوفر أداة متقدمة للباحثين الذين يعملون على جعل الروبوتات أكثر استجابة ومهارة في المهام الدقيقة، بدءًا من تجميع المكونات المعقدة وصولًا إلى إجراء عمليات جراحية قد تنقذ الحياة في مجال الرعاية الصحية.
ولا تقتصر تطورات ميتا على اللمس فحسب؛ بل تمثل جهدًا أوسع لجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي شركاء أكثر قدرة في الأنشطة البشرية اليومية. لدفع هذا الطموح قدمًا، قدمت ميتا معيار PARTNR-وهو إطار عمل موحد لتقييم كيفية تخطيط الروبوتات والتفكير في البيئات التعاونية. تم تصميم PARTNR للمساعدة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي عبر 100,000 مهمة تحاكي الأنشطة المنزلية الواقعية، مما يوفر مسارًا نحو روبوتات ليست مجرد أدوات تفاعلية، بل شركاء حقيقيين يمكنهم العمل جنبًا إلى جنب مع الناس بأمان وكفاءة.
ويستفيد PARTNR أيضًا من Habitat 3.0، وهو محاكي سريع وواقعي يمكّن الباحثين من اختبار وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في بيئات تشبه المنازل. ويسمح ذلك بإجراء تقييمات واسعة النطاق للتعاون بين الإنسان والروبوت دون المخاطر المرتبطة بالتجارب الفيزيائية. تالاصطناعي على توليد النصوص
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