توقع هطول أمطار في مناطق متفرقة

يكون الطقس اليوم السبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع باذن الله في ساعات الصباح هطول زخات من المطر لفترة قصيرة في أقصى البادية الشمالية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ومع ساعات المساء تتحول الرياح إلى شمالية غربية وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية السائقين من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



ويطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويكون الطقس الاثنين والثلاثاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9, وفي مناطق البادية 25 - 11, وفي مناطق السهول 23 - 12, وفي الأغوار الشمالية 30 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 19، وفي البحر الميت 30 - 18، وفي خليج العقبة 30 - 17 درجة مئوية.-(بترا)