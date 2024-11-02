توقع هطول أمطار في مناطق متفرقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم السبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع باذن الله في ساعات الصباح هطول زخات من المطر لفترة قصيرة في أقصى البادية الشمالية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ومع ساعات المساء تتحول الرياح إلى شمالية غربية وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية السائقين من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
ويطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويكون الطقس الاثنين والثلاثاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9, وفي مناطق البادية 25 - 11, وفي مناطق السهول 23 - 12, وفي الأغوار الشمالية 30 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 19، وفي البحر الميت 30 - 18، وفي خليج العقبة 30 - 17 درجة مئوية.-(بترا)
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