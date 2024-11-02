التوقيت الجديد لدوام المدارس يبدأ الأحد

يبدأ الدوام الجديد للمدارس اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.



وكانت وزارة والتعليم قد أعلنت عن تعديل مواعيد الدوام المدرسي اعتبارًا من الأحد 3 تشرين الثاني الحالي، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.



وأوضحت الوزارة، أن المدارس تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة عند الساعة 7:45 صباحا، ويبدأ الطابور الصباحي في دوام المدارس الفترة الواحدة عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة.



أما في الفترتين، فإن استراحة الـ 5 دقائق تُلغى، ويكون الطابور الصباحي في الفترة الصباحية عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.



ويكون الطابور في الفترة المسائية عند الساعة 12:50، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 1:00، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة، ويبدأ دوام الموظفين في مراكز المديريات الساعة 8 صباحا.-(بترا)