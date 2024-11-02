التوقيت الجديد لدوام المدارس يبدأ الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبدأ الدوام الجديد للمدارس اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن تعديل مواعيد الدوام المدرسي اعتبارًا من الأحد 3 تشرين الثاني الحالي، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.
وأوضحت الوزارة، أن المدارس تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة عند الساعة 7:45 صباحا، ويبدأ الطابور الصباحي في دوام المدارس الفترة الواحدة عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة.
أما في مدارس الفترتين، فإن استراحة الـ 5 دقائق تُلغى، ويكون الطابور الصباحي في الفترة الصباحية عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.
ويكون الطابور في الفترة المسائية عند الساعة 12:50، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 1:00، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة، ويبدأ دوام الموظفين في مراكز المديريات الساعة 8 صباحا.-(بترا)
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