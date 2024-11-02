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الخارجية تعزي بضحايا محطة القطار في صربيا

11/2/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة، إثر حادث انهيار جزء من سقف محطة القطار في مدينة نوفي ساد شمالي صربيا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


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