الخارجية تعزي بضحايا محطة القطار في صربيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة، إثر حادث انهيار جزء من سقف محطة القطار في مدينة نوفي ساد شمالي صربيا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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