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الهنداوي ينتقل لقيادة منظمة تنموية دولية في المنطقة العربية وأوروبا الشرقية

11/2/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت منظمة Save the Children International ومقرها الرئيسي لندن أن الأردني أحمد الهنداوي سيلتحق بالمنظمة كمدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية.
وسيتولى الهنداوي قيادة جهود إنسانية وتنموية واسعة تشمل فريق عمل يضم أكثر من 2700 موظف يعمل على مواجهة الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وسوريا والعراق ولبنان وأوكرانيا وكوسوفو ودول أخرى.

الهنداوي الذي أسس سابقا مكتب الأمم المتحدة لشؤون الشباب في نيويورك وعمل مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، أنهى مؤخراً خدمته كأمين عام للمنظمة الكشفية العالمية بعد سبع سنوات ونصف قضاها في قيادة الحركة الكشفية العالمية.

وسجلت المنظمة تحت قيادة الهنداوي فترة النمو الأكبر في تاريخها، وتوسعت الحركة لتصل إلى أرقام غير مسبوقة، إذ ارتفع عدد الأعضاء إلى 57 مليون منتسب وأنشئت منظمات وطنية في ١٧٦ دولة.

كما شهدت المنظمة - وفق بيان صدر عنها- تعزيز شراكات استراتيجية وموارد إضافية لدعم رسالتها في بناء أجيال من الشباب القادة على مستوى العالم.

وأعرب الهنداوي عن امتنانه العميق للفرصة التي أتيحت له لخدمة هذه الحركة العالمية، وعن فخره بتأثير الحركة الكشفية في تعزيز قيم السلام والتفاهم عبر الثقافات، مؤكداً أن قيم الحركة الكشفية ستظل جزءاً لا يتجزأ من مسيرته المهنية.

ويُعتبر الهنداوي من أبرز القادة الشباب في مجال التنمية والعمل الإنساني، وهو عضو في مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، وعضو مجلس إدارة في عدد من المنظمات التنموية العالمية كالصندوق العالمي للطبيعة WWF ومركز بان كي مون للمواطنة العالمية.

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