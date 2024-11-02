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الأعيان: وعد بلفور أسس لظلم الشعب الفلسطيني وتهجيره

11/2/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن ذكرى وعد بلفور المشؤوم تمر اليوم والأمتين العربية والإسلامية تعيشان مرحلة استثنائية صعبة، والشعب الفلسطيني يتعرض لأطول وابشع احتلال وأسوأ عدوان في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائمها ومجازرها في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة بغطاء سياسي وعسكري من قبل دول عديدة، في ظل صمت دولي مخجل اكتفى بإصدار البيانات.


وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى أن وعد بلفور المشؤوم، تسبب باقتلاع الشعب العربي الفلسطيني من أرضه، وتهجيره وتعريضه لأبشع وأقسى أنواع الظلم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، والسعي الجاد من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.


وبين أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنذ حربها العدوانية على القطاع دمرت كل سبل الحياة، واستشهد وأصيب جراء إجرامها عشرات الآلاف، أغلبهم من النساء والأطفال، ولم تتوقف عن سياساتها التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.


وتابع، أن صمت المجتمع الدولي أمام جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أطول احتلال في العالم، لم يعد مقبولا، وعلى العالم الحر بكل مؤسساته العمل بكل قوة من أجل فضح الممارسات الإسرائيلية ومحاسبتها على جرائمها، وإلزامها بتطبيق القرارات الدولية كافة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.


وقال الفايز إن مجلس الأعيان يثمن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقودها ويبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على الصعد كافة وفي مختلف المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والمجلس يدعم ويقدر جهود جلالته من أجل وقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وكسر الحصار المفروض.


كما أشاد الفايز بجهود جلالته ومساعيه المتواصلة من أجل الحفاظ على هوية القدس ومنع تهوديها، مبينا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عملت على حمايتها وإعمارها ومنع تهويدها.


واكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيواصل العمل وبذل كل الجهود والمساعي الممكنة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، والتصدي لمحاولة تهويد القدس والعبث بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، مهما كانت الضغوطات.


ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى توحيد صفوفها ومواقفها، من أجل العمل على استعادة لحمتها وتجاوز تحدياتها، والوقف بوجه الغطرسة الإسرائيلية، ووضع حد لسياستها التوسعية والعدوانية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.

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